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Esed rejimine ağır darbe vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.115 Hedefin ise ateş altına alındığını açıkladı.

Dünya / 10 Şubat 2020 Pazartesi 19:48
Esed rejimine ağır darbe vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

'İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.'

BaşsağlığıMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriAngajman Kurallarıİdlib

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