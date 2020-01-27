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Cesedi bulunan kadının üzerinden bu not çıktı! Canımdan bezdim

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan kadının, İran vatandaşı Chonoor Younesı (41) olduğu belirlendi. Chonoor Younesı'nin üzerinde, 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:01
Cesedi bulunan kadının üzerinden bu not çıktı! Canımdan bezdim

Konyaaltı Sahili açıklarında dün öğle saatlerinde bir kadın cesedi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Denizden çıkartılan cesedin, Chonoor Younesı adlı kadına ait olduğu belirlendi.

İran uyruklu olan Younesı'in üzerinde 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not bulunduğu bildirildi. İranlı kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.

Kadın CesediSahil GüvenlikAdli Tıp KurumuKonyaaltı SahiliÇağrı Merkezi

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