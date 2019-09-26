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Tüm Operatörler İçin İnternet Kampanyaları

Ülkemizde interneti aktif olarak kullananların sayısı 50 milyonu geçiyor. Günlük hayatta karşılaşın birçok ihtiyaçta bile internet hizmetleri kurtarıcı oluyor.

Basın Bültenleri / 26 Eylül 2019 Perşembe 14:50
Tüm Operatörler İçin İnternet Kampanyaları

Ülkemizde interneti aktif olarak kullananların sayısı 50 milyonu geçiyor. Günlük hayatta karşılaşın birçok ihtiyaçta bile internet hizmetleri kurtarıcı oluyor. Örnek vermek gerekirse nöbetçi eczane, hava durumu, otobüs saati gibi bilgiler için internetten yararlanılıyor. İnternet için cep telefonlarını tercih eden kişiler, çoğunlukla internet paketinin yetersizliğinden yakınıyor. Online oyun oynayan, sosyal medyadan ayrılmayan ya da işini internet üzerinden yapanlar, yüksek tarifeli internet paketlerini tercih etse de bunun bile yeterli olmadığı zamanlar oluyor. Dolayısıyla bu kullanıcılar GSM operatörlerinin verdiği bedava internet hediyelerini araştırarak bu fırsatları kaçırmıyor. Sizlere yardımcı olmak için ülkemizde bulunan GSM operatörlerinin hediye internet verme yöntemlerini inceledik.

 

Türkcell Bedava İnternet Kampanyaları
Türkiye'nin en değerli markaları arasında bulunan Türkcell, müşteri memnuniyetini korumak için abonelerini belli aralıklarla ödüllendiriyor. Her yıl yeni bir hediye fırsatı ile karşılaşan Türkcell aboneleri; hediye internetin keyfini sürüyor. Öncelikle Türkcell'in şu anda devam bedava internet paketlerini sıralayalım:
• Joker Hediyeler
• Sim Kupon Biriktirme
• Genç Türkcell Gece Hediyesi
• Genç Türkcell Çatlat Kampanyası
Yukarıda sayılan kampanyalar dışında Türkcell'den internet kazanmak isteyen kullanıcıların yararlanabileceği ve çok önemli hediyeler bulunan 2 kampanya bulunuyor. Salla Kazan ve Sürpriz Nokta kampanyaları aboneleri hem eğlendiriyor hem de ödüllendiriyor:
Salla Kazan: Bu uygulamadan bireysel ya da kurumsal, faturalı ya da faturasız ayrımı olmaksızın tüm Türkcell aboneleri yararlanıyor. Türkcell'e kayıtlı birden fazla numarası bulunan aboneler, her hattı için ayrıdan katılarak bedava internet kazanabiliyor. Hediyeler Cuma günü saat 09.00'da hatta tanımlanıyor ve bu saatten sonra uygulamaya girip telefonu sallayanlar hediyesini görebiliyor. Doğum günlerinde ise Türkcell tarafından ek sallama hakkı veriliyor. Bitiş tarihi belli olmayan uygulamada çoğunlukla 1 ve 2 GB internet veriliyor:

Sürpriz Nokta: Tüm Türkcell abonelerine açık olan bu uygulamaya BİP Keşfet bölümünden ulaşılıyor. Keşfet kısmına gelen aboneler, Türkcell tarafından çeşitli bölgelere saklanan hediyeleri görebiliyor. Hediyenin bulunduğu adrese gittikten sonra, kazan butonuna tıklamak yeterli oluyor ve bedava internet dâhil olmak üzere birçok hediye kapılıyor.

 

Vodafone Bedava İnternet Uygulaması
Vodafone abonelerinin internet kazanmalarını sağlayan birçok yöntem bulunuyor. Bunun en yenisi olarak Seviyorum İnterneti hizmetini görüyoruz. Abonelerinin internet eğilimlerini öğrenerek onlara profil çıkaran servis, sabırlı davranıp testi tamamlayan abonelerine 3 GB hediye internet veriyor. Ancak bedava internet isteyen Vodafone'lular için Vodafone Yanımda Uygulaması olmazsa olmazların başında geliyor. Tüm Vodafone abonelerinin kullanımına açık olan uygulama Play Store ya da App Store'dan indirilebiliyor. Yanımda uygulaması üzerinden kalan kullanım hakları görülebiliyor, faturalar incelenebiliyor ve gerektiğinde tarife değişikliği yapılabiliyor. Milyonlarca Vodafone'lu Yanımda uygulamasından internet, konuşma, sms, indirim gibi değişen hediyeler de kazanabiliyor. Vodafone'luların Yanımda uygulamasından bedava internet kazanmaları için aşağıdaki işlemleri sırası ile yapması gerekiyor:
Vodafone Yanımda uygulamasını indirmek
• Kullanılan hatta dair kayıt ve şifre oluşturmak
• “Bana Ne Var” bölümünü tuşlamak
• Ekranda gözüken çarkı çevirmek

Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyaları
Diğer operatörlerde olduğu gibi Türk Telekom aboneleri de onlarca farklı yöntemi izleyerek bedava internet kazanabiliyor. Öncelikle güncel kampanyalardan bahsetmek gerekirse aşağıdaki işlemleri yapanlar internet hediyesini elde ediyor:
• 4.5 G sim kartına geçmek
Türk Telekom abonesi olup Coşturan Tarife seçmek
• Selfy üyesi olup tek seferde 30 TL ve üstü yükleme yapmak
Geçici olarak sunulan yukarıdaki fırsatlar dışında Türk Telekom'un daimi bedava internet uygulaması olan “Sil Süpür” servisini mutlaka kullanmak gerekiyor. Bitiş tarihi verilmeyen hizmeti kullananlar haftalık internet, aylık internet, günlük sınırsız konuşma, Muud aboneliği, ArayanıBil aboneliği ve kargo indirimi kazanabiliyor. Hediye elde etmek için aşağıdaki işlemler sırasıyla takip ediliyor:
• Selfy üyesi olmak
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmek
• Sil Süpür oyununu oynamak
• Bedava internet dahil hediyeleri almak
Kaynak: https://bilgitoplulugu.org/

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