Tüm Operatörler İçin İnternet Kampanyaları

Ülkemizde interneti aktif olarak kullananların sayısı 50 milyonu geçiyor. Günlük hayatta karşılaşın birçok ihtiyaçta bile internet hizmetleri kurtarıcı oluyor. Örnek vermek gerekirse nöbetçi eczane, hava durumu, otobüs saati gibi bilgiler için internetten yararlanılıyor. İnternet için cep telefonlarını tercih eden kişiler, çoğunlukla internet paketinin yetersizliğinden yakınıyor. Online oyun oynayan, sosyal medyadan ayrılmayan ya da işini internet üzerinden yapanlar, yüksek tarifeli internet paketlerini tercih etse de bunun bile yeterli olmadığı zamanlar oluyor. Dolayısıyla bu kullanıcılar GSM operatörlerinin verdiği bedava internet hediyelerini araştırarak bu fırsatları kaçırmıyor. Sizlere yardımcı olmak için ülkemizde bulunan GSM operatörlerinin hediye internet verme yöntemlerini inceledik.

Türkiye'nin en değerli markaları arasında bulunan Türkcell, müşteri memnuniyetini korumak için abonelerini belli aralıklarla ödüllendiriyor. Her yıl yeni bir hediye fırsatı ile karşılaşan Türkcell aboneleri; hediye internetin keyfini sürüyor. Öncelikle Türkcell'in şu anda devampaketlerini sıralayalım:• Joker Hediyeler• Sim Kupon Biriktirme• Genç Türkcell Gece Hediyesi• Genç Türkcell Çatlat KampanyasıYukarıda sayılan kampanyalar dışında Türkcell'den internet kazanmak isteyen kullanıcıların yararlanabileceği ve çok önemli hediyeler bulunan 2 kampanya bulunuyor. Salla Kazan ve Sürpriz Nokta kampanyaları aboneleri hem eğlendiriyor hem de ödüllendiriyor:: Bu uygulamadan bireysel ya da kurumsal, faturalı ya da faturasız ayrımı olmaksızın tüm Türkcell aboneleri yararlanıyor. Türkcell'e kayıtlı birden fazla numarası bulunan aboneler, her hattı için ayrıdan katılarakkazanabiliyor. Hediyeler Cuma günü saat 09.00'da hatta tanımlanıyor ve bu saatten sonra uygulamaya girip telefonu sallayanlar hediyesini görebiliyor. Doğum günlerinde ise Türkcell tarafından ek sallama hakkı veriliyor. Bitiş tarihi belli olmayan uygulamada çoğunlukla 1 ve 2 GB internet veriliyor:

• Sürpriz Nokta: Tüm Türkcell abonelerine açık olan bu uygulamaya BİP Keşfet bölümünden ulaşılıyor. Keşfet kısmına gelen aboneler, Türkcell tarafından çeşitli bölgelere saklanan hediyeleri görebiliyor. Hediyenin bulunduğu adrese gittikten sonra, kazan butonuna tıklamak yeterli oluyor ve bedava internet dâhil olmak üzere birçok hediye kapılıyor.