USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde eski kayınvalidesini öldürmesinin ardından intihar eden İrfan Taşkafa’nın görüntüleri ortaya çıktı. Taşkafa'nın elinde tüfek, belinde tabancayla cinayet işlemek için gittiği anlar görüntülere bakanları dehşete düşürdü!

3. Sayfa / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:24
Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Olay, önceki gün Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Taşkafa, esnaf M.K'nin iş yerine giderek av tüfeği ile ateş edip yaraladı.

Şüpheli İrfan Taşkafa, daha sonra bindiği kiralık olduğu öğrenilen otomobille İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim Koç'un evine gitti. Şüpheli Taşkafa, eski eşinin annesini vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Sevim Koç hayatını kaybederken, yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet zanlısı İrfan Taşkafa'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde İrfan Taşkafa'nın kullandığı kiralık otomobilin Pınarbaşı Mahallesinde olduğu tespit edildi. Araçta yapılan incelemede Taşkafa, araç içerisinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ELİNDE TÜFEK, BELİNDE TABANCA

Bir kişiyi yaralayan, eski eşinin annesini öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa'nın elinde tüfeğin yanı sıra belinde tabanca olduğu belirlendi. Taşkafa'nın, tüfekle vurarak yaraladığı M.K'nin işyerine elinde tüfek, belinde tabanca ile giderken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taşkafa'nın elinde tüfekle geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Taşkafa koşarak elinde tüfek belinde görülen tabanca ile uzaklaşıyor. Bu sırada kenarda duran bir vatandaşın Taşkafa'yı görünce irkilerek kenara çekildiği görülüyor.

PolisCinayet ZanlısıİnsuyuJandarmaGüvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı