Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMANİSA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇANKIRI °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 31°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluRİZE °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı bulutluKARS °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık