Gerçeklere Kör İddialara Sağır! Gülben Ergen Haluk Levent'i Kahraman İlan Etmeye Çalıştı

Türkiye, şarkıcı Haluk Levent'in topladığı yardım paralarını kumar ve bahiste batırmasını konuşuyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alındı.Özellikle 6 Şubat depremleri nedeniyle toplanan milyarlarca liralık bağış parasının, kumar ve bahis oyunlarında kullanıldığı tespit edildi.Devleti afetlerde yetersiz ve etkisiz göstermeye çalışan muhalif kesimin ünlü isimleri, Haluk Levent nezdinde adeta birleşmiş, yaptıkları yayınlarla milyarlarca lira toplanmasını sağlamıştı.Bunlardan biri de Gülben Ergen'di.Gülben Ergen, 3 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımında Haluk Levent'i şu ifadelerle savunmuştu:'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez! Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam! Ve koca bir Anadolu yüreği taşır!'