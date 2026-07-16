Yıllarca Üzerinde Yürüdüler! Parkın Altından Bambaşka Bir Dünya çıktı

Kuzey Galler'in Llandudno kasabasındaki Happy Valley parkının ziyaretçileri, yüzyılı aşkın bir süredir ayaklarının altında 1 milyon galonluk su kapasitesine sahip dev bir yapının bulunduğundan habersizdi.19. yüzyılın ikinci yarısında bölgenin su sıkıntısını çözmek amacıyla inşa edilen Fach Rezervuarı, kentin kentsel genişleme döneminde kritik bir rol oynadı.Mühendisler, yapının ağırlığını güvenli bir şekilde dağıtmak için tek bir salon yerine 248 kırmızı tuğla kemerden oluşan karmaşık bir ağ tasarladılar.Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki bu tavan yapısı ve sütun dizileri, mekanın modern dönemde 'batık saray' ismiyle anılıyor.Rezervuar, 20. yüzyılın ortalarında yeni su tedarik sistemlerinin kurulmasıyla işlevini yitirdi ve o günden bu yana teknik girişler dışında tamamen izole bir şekilde kaldı.Geçmişin mühendisliğiyle geleceğin teknolojisi buluşuyorŞimdi ise Llandudno Vaults adlı proje, bu tarihi alanı koruyarak halkın ziyaretine açmayı hedefliyor.Projenin amacı, rezervuarın orijinal mimarisini bozmadan, onu modern teknolojilerle harmanlanmış sürükleyici bir deneyim alanına dönüştürmek. Bu kapsamda parkın yamaçlarında, güvenlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun yeni bir giriş açılması planlanıyor.Aydınlatma, ses sistemleri, hologramlar ve artırılmış gerçeklik gibi dijital araçlarla Galler'in zengin mitolojisi, efsanevi yaratıkları ve gelenekleri bu yeraltı atmosferinde anlatılacak.Proje şu an başlangıç aşamasında ilerliyor. Çalışmalar için 20 bin sterlinlik bir kaynak sağlandı ve organizatörler 2026 yılına kadar resmi planlama izni başvurularını yapmayı planlıyor. Henüz açılış tarihi veya bilet fiyatları gibi detaylar netleşmedi.