Haluk Levent'ten İki Soruşturmada Kısa Savunma! 80 Milyon Liraya ' Kumpas' 60 Milyon Dolara 'Hukuki Uyuşmazlık' Savunması Yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in iki ayrı dosyada verdiği savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Levent, 2025/284884 ve 2026/127996 numaralı soruşturmalarda yöneltilen suçlamaları reddetti. Kollukta sınırlı beyanda bulunduğunu söyleyen Levent, savcılıkta da kısa bir savunma yaptı.Ahbap Derneğinin mali yapısı ve bağışların kullanımına ilişkin iddiaların ele alındığı 2025/284884 sayılı soruşturmada Levent, başkanı olduğu derneğin öz varlığını şahsi menfaat amacıyla eksiltmediğini savundu.Levent, “Benim başkanı olduğum derneğin öz varlığının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında doğrudan veya dolaylı olarak şahsi menfaat duygusuyla ve kastıyla eksiltildiğine veya boşaltıldığına dair bir tespit olamaz. Ben derneğin tek kuruşuna dokunmadım” dedi.Haluk Levent, soruşturma kapsamında gündeme gelen 80 milyon liralık para hareketlerine ilişkin iddiaları da reddetti. Levent, “80 milyon TL üzerinden bir algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirilmiştir” savunmasını yaptı.Soruşturmanın varsayımlara dayandığını savunan Levent'in avukatı Türkan Özer ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun oluşabilmesi için gerekli olan öncül suçun dosyada bulunmadığını ileri sürdü.Haluk Levent, 2026/127996 sayılı ikinci soruşturmada ise yüksek tutarlı para hareketleri ve taşınmaz devirlerine ilişkin iddialar hakkında kısa bir beyanda bulundu.Levent, “Soruşturma konusu alacak-verecek konusundan ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum” dedi. Dosyadaki taşınmazların kimlerden, hangi bedellerle ve hangi amaçla devralındığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.Levent'in avukatı ise şikâyete konu taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını ve taşınmaz satışlarının tarafların özgür iradesiyle gerçekleştirildiğini ileri sürdü.Haluk Levent, iki ayrı soruşturmada verdiği ifadelerde suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. İlk dosyada dernek kaynaklarına dokunmadığını ve 80 milyon liralık iddianın bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü savunan Levent, ikinci dosyada ise milyonlarca dolarlık taşınmaz ve para trafiğini “alacak-verecek ilişkisi” olarak nitelendirdi.Soruşturmalarda banka hareketleri, taşınmaz devirleri, dernek hesapları, üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve şüpheli beyanlarının birlikte incelendiği ve dosya kapsamında dolandırıldıkları iddiası ile yeni şikayetlerin geldiği ifade ediliyor.