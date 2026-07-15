Ömer Çelik'ten 15 Temmuz Paylaşımı! Hain Darbe Girişimini Bir Kere Daha Lanetliyoruz

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.Devletin kurumlarına sızarak anayasal düzeni hedef alan terör örgütünün kalkışması, milletin direnişiyle başarısızlığa uğratıldı.Türk milleti, o gece meydanlarda gösterdiği kararlı duruşla darbe girişimine geçit vermedi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!Ülkemiz o 15 Temmuz günü; milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı.O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek; Cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır.Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir.Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, meclise bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın “son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız” sözü bu mücadele için yol göstericidir.Demokrasimize ve milli iradeye kast eden hain darbe girişimini bir kere daha lanetliyoruz.15 Temmuz günü; dünya demokrasi tarihini büyük bir kahramanlık örneğiyle yeniden yazan milletimize saygılarımızı arz ediyoruz.Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz, onları asla unutmayacağız.Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.'