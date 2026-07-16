Yunan Basınında KIZILELMA Alarmı! Yeni Gücü Yunanistan'da Gündem Oldu

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı (İSU), ROKETSAN'ın geliştirdiği havadan karaya süpersonik füze Jet-230 ile yaptığı test atışında hedefi tam isabetle vurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar KIZILELMA, havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı.Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar KIZILELMA, JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi.Bayraktar KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, atış testi gerçekleştirmek üzere 8 Temmuz'da Tekirdağ/Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti.Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın (İSU), ROKETSAN'ın geliştirdiği havadan karaya süpersonik füze Jet-230 ile yaptığı test atışında hedefi tam isabetle vurması komşu ülke Yunanistan basınında gündem oldu.Yunanistan merkezli Sportdog haber sitesi, Bayraktar KIZILELMA'nın Jet-230 süpersonik füzesiyle yaptığı testi mercek altına aldı.'Yeni Türk silahı bölgede alarma neden oldu' başlığıyla bir haber yayımlayan Yunan basını, Türkiye'nin hava platformları, sensörler, elektronik sistemler ve güdümlü silahlar alanlarında kapsamlı bir ulusal ekosistem oluşturmayı ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini yazdı.Atina basını haberinde, 'Türk savunma sanayisi, JET-230 hipersonik füzesinin deniz hedefine karşı ilk başarılı fırlatılışının ardından, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının geliştirilmesinde bir diğer önemli adımı duyurdu.' ifadelerine yer verdi.KIZILELMA'nın Jet-230 süpersonik füzesiyle yaptığı testin sadece gelişmiş insansız taarruz platformu rolüyle sınırlı kalmadığını aktaran Yunan basını, söz konusu testin KIZILELMA'nın operasyonel olgunluğu için de kritik bir önem taşıdığını belirtti.Haberde ayrıca 'Türk yapımı bir füzenin, Türk yapımı insansız savaş uçağına başarılı bir şekilde entegre edilmesi Ankara için özel bir öneme sahip. Türkiye, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.' denildi.Atina basını, KIZILELMA ve JET-230'un birleşiminin, Türk savunma sanayisine kapsamlı bir insansız hava saldırı çözümü sunma olanağı sağladığını ve bunun da gelecekte ihracat açısından ilgi çekebileceğini aktardı.