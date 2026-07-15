Milas'taki Orman Yangını 2. Gününde! Bin 120 Kişi Bölgeden Tahliye Edildi

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı.Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada dün hava kararmadan yangına 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi.Ayrıca Vali Akbıyık, 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.Günün ilk ışıklarıyla ara verilen havadan müdahale, 6 helikopter ve 4 uçakla yeniden başlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve ekiplerden son durumla ilgili bilgi aldı.Muğla Valisi İdris Akbıyık yangına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bugün saat 17.03 civarı Milas ilçemiz Gürçamlar, Bozbük mevkisinde henüz nedeni belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 3 tane yangına müdahale ediyorlardı. Ortaca'da, Kavaklıdere'de ve bu bölgede çıktı. Toplam bugün 6'ıncı yangınımız bu yangın. Ancak diğer 5'i kontrol altına alınırken, burada da mücadelemiz devam ediyor.Tabii hava sıcaklıkları arttı, nem oranları yüzde 30'ların altına düştü. Önümüzdeki günlerde 18'ine kadar daha da düşecek. Yangın haberi alınır alınmaz Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD birimlerimiz, jandarma, emniyet, yine termik santrallerimiz, STK'larımız, tüm kamu kurum kuruluşları, büyükşehir itfaiyemiz, Yatağan, Milas belediyeleri, hatta Didim tarafından da destekler geldi. Bir seferberlik ruhuyla yeşil vatanımızı korumak için vatandaşlarımızla beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Gündüz hava aydınlıkken 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale etti.Yine karadan müdahale devam ediyor. 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 araç, 4 TOMA alanda. Emniyet ve jandarmamızın TOMA'ları da alandalar. 4 ambulans, 517 personelle şu anda karadan mücadelemiz devam ediyor.' dedi.Vali Akbıyık, 1120 kişinin tahliye edildiğini belirterek, 'Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Tabii rüzgarın yönü, nem durumu, arazi şartları hiç şüphesiz yangının yayılmasında etkili. Tüm birimlerimiz canla başla mücadele ediyor.Milas'a, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almak istiyoruz. Henüz nedeni belli değil. Jandarmamız araştırıyor. İnşallah onu da en kısa zamanda tespit edeceğiz.' diye konuştu.