Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanıyordu! Instagram'daki O Özellik Kaldırıldı

Meta, kullanıma sunulmasının üzerinden henüz birkaç gün geçen Muse Image AI özelliğini gelen yoğun eleştiriler üzerine geri çekti.Şirket, yaptığı resmi açıklamada gizlilik endişelerini ve özelliğin varsayılan olarak herkese açık olmasını kabul ederek, 'hedeften saptıklarını' ve aracın beklentileri karşılayamadığını duyurdu.Sistem, kullanıcıların herhangi bir herkese açık Instagram gönderisini etiketleyerek yapay zekaya bu görseller üzerinden çevrimiçi olarak kalıcı kalacak 'remiks' içerikler ürettirmesine dayanıyordu.Bu yeni araç, sanat dünyasında rıza ve telif hakları konusunda büyük bir infiale yol açtı.Creative Artists Agency (CAA), sanatçıların rızası olmadan eserlerinin ve benzerliklerinin sömürülmesine karşı çıkarak sorumlu yapay zeka kullanımı çağrısında bulundu.Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) ise özellik tamamen kaldırılmadan önce üyelerinin dijital haklarını korumak amacıyla ayarlardan sisteme nasıl kapatılacağına dair acil talimatlar paylaştı.Tepkilerin ilk aşamasında Meta, 18 yaş altı kullanıcıların ve gizli hesapların otomatik olarak sistem dışında tutulduğunu belirterek güvenlik önlemlerini savunmuştu.Ancak yetişkinlere ait herkese açık hesapların varsayılan olarak yapay zeka eğitimine ve üretimine dahil edilmesi eleştirilerin büyümesine neden oldu.Bu gelişme, Hollywood'da yapay zeka kullanımına dair devam eden derin tartışmaların ve ABD'de kısa süre önce yapay zeka modellerinin incelenmesine yönelik imzalanan yeni başkanlık kararnamesinin gölgesinde yaşandı.