HALUK LEVENT'İN ASİSTANI KAYA SAVCILIKTA KONUŞTU: “BENİ KULLANMIŞ OLDU”

*Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya, banka hesaplarından yapılan para transferlerinin tamamının Levent'in talimatlarıyla gerçekleştirildiğini savundu. Kaya; Ahbap Derneği ile hesabı arasındaki para hareketlerinin Levent'in isteğiyle yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Levent tarafından atıldığını ve taşınmazları tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. “Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu” diyen Kaya, Levent yüzünden bankalara borçlandığını ve kredi kartlarının tükendiğini söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'in asistanı olarak çalışan Kaya, banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.Kendisinin sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, “Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım” dedi. Berkant Acil'e gönderdiği paraların da Levent'in talimatıyla aktarıldığını savunan Kaya, bu kişiyle başka bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.Yeliz Kaya, Ahbap Derneğinin iç işleyişini bilmediğini ve dernekle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. Kaya, “Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatıyla yapıldı” dedi. Haluk Levent'in kendisine, dernek başkanı olduğu için Ahbap Derneğine borçlanabileceğini söylediğini de iddia etti.Kaya, Haluk Levent'in Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para gönderdiğini anlattı. Paranın daha sonra nerede kullanıldığını bilmediğini belirten Kaya, söz konusu yatırımın akıbetinden haberdar olmadığını savundu.Yeliz Kaya, kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. “İmzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış. Hatta attığı imza benim imzam bile değil” diyen Kaya, bu nedenle çeklerin piyasadan toplandığını söyledi.Kaya, adına kaydedilen taşınmazları Haluk Levent'in talimatıyla Esin Önder Çağlayan'a ve Levent'in borçlu olduğunu söylediği başka kişilere devrettiğini kabul etti. “Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti” diyen Kaya, işlemleri kendi kararıyla yapmadığını savundu.Levent'in taşınmazları müteahhitlerden vadeli senetlerle alarak borçlarını kapatmayı planladığını ileri süren Kaya, taşınmazların Levent'in kendi adına alamaması nedeniyle kendisinin üzerine kaydedildiğini söyledi.“Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu” diyen Kaya, banka ve tapu işlemlerinde yalnızca Levent'in talimatlarını yerine getirdiğini savundu. Haluk Levent'in borçları nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Kaya, “Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır” ifadelerini kullandı.Soruşturmada Kaya'nın banka hesapları, çeklerdeki imzalar, Ahbap Derneğiyle para transferleri ve taşınmaz devirlerinin incelendiği öğrenildi.