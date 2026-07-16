Trump'tan Putin'e Mesaj! 'Bu Savaşın Durma Zamanı'

Fox News muhabiri Trey Yingst'in sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna inandığını iddia etti.Rus lider ile konuşmasını aktaran Trump, şu ifadeleri kullandı:“'Ona her zaman aynı şeyi söylüyorum. Büyük detaylara girmek istemiyorum, ama şöyle. 'Vladimir, durma zamanı geldi. Bu savaşın sona erme zamanı.' Bence bir anlaşmaya varmaya hazır, ancak bu iş tek taraflı olmaz; tango yapmak için iki kişi gerekli' diyorum'”Trump, Ocak 2025'te başkanlık görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma sözü vermişti.Röportajda ABD'nin son üç gündür İran'a gerçekleştirdiği kapsamlı hava saldırılarını değerlendiren Trump, operasyonun gidişatına dair şunları aktardı:“'Bunu istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz ama kesinlikle onları gerçekten fena halde dövüyoruz. Onlar dövülmeli. Onlara çok, çok sert vuruyoruz. Kıyı boyunca, deniz kenarı boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz. Hürmüz Boğazı'na bakarsanız, şu an onların nerede neyi olduğunu bulmakta bile zorlanıyoruz. Çok düşük bir seviyeye zayıflatıldılar.'”İki gün önce İran ile aslında bir anlaşmaya varma noktasına geldiklerini açıklayan Trump, süreci baltalayan tarafın Tahran olduğunu iddia etti:“'Bu insanlarla müzakere edebilmenin tek yolu güçtür. Ve tek güç askeri güçtür. Biz de bunu yaptık; yani, kelimeninin tam anlamıyla, iki gün önce bir anlaşmaya varmıştık ama son anda anlaşmayı ihlal ettiler.'”