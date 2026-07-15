AHBAP SORUŞTURMASINDA MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ! “PARALARI HALUK LEVENT’İN VERDİĞİ ŞAHSİ HESAPLARA GÖNDERDİM”

Ahbap soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren avukat Ece Güner, Haluk Levent'in deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlar ve Ankara'da kurulacağı söylenen teknoloji parkı için kendisinden defalarca borç istediğini anlattı. Güner, ilk borçların kısa sürede geri ödenmesiyle güveninin kazanıldığını, ardından Levent'in yönlendirdiği Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya'ya ait hesaplara toplam 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası gönderdiğini söyledi. MASAK kayıtlarında Güner'in bu hesaplarla on milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu belirlenirken, Güner “Bu kişileri tanımıyorum, IBAN'ları Haluk Levent gönderdi. Paraların nerede kullanıldığını bilmiyorum” savunmasını yaptı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren avukat Ece Güner'in emniyet beyanları ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner'e “suç örgütü kurma veya üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarının yöneltildiği ve Güner'in bu kapsamda savunma yaptığı öğrenildi.Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak kamuoyunda adı gündeme gelen Güner, Ahbap Derneğinde hiçbir görevi bulunmadığını, derneğin veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını savundu. Haluk Levent ile ilişkisinin, deprem döneminde yaptığı bağışların ardından başladığını anlattı.Ece Güner, Hatay depreminden sonra Ahbap Derneğine yüksek miktarda bağış yaptığını belirtti. İfadesine göre Haluk Levent, bağışın ardından telefonla kendisine ulaştı ve ziyaret etmek istediğini söyledi.Şüpheli Güner, Levent'in 2023 yılının mayıs veya haziran ayında elinde çiçek buketiyle İstanbul Levent'teki ofisine geldiğini anlattı. Bu görüşmenin ardından Levent'in deprem bölgesindeki sorunları gerekçe göstererek borç para istemeye başladığını öne sürdü.Güner, Haluk Levent'in ilk aşamada kendisinden 300-400 bin dolar civarında borç istediğini söyledi.Parayı doğrudan Levent'e değil, Levent'in gönderdiği farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardığını belirten Güner, transfer açıklamalarına dolar tutarını ve “borç” ibaresini yazdığını ifade etti.Güner'in anlatımına göre bu para, kısa süre içinde yine farklı hesaplardan kendisine geri ödendi.İlk borcun ödenmesinden yaklaşık iki hafta sonra Haluk Levent'in yeniden para istediğini öne süren Güner, gerekçe olarak deprem bölgesindeki su, ekmek ve yemek gibi ihtiyaçların gösterildiğini anlattı.Güner, paraların neden şahsi hesaplara gönderildiğini sorduğunda, söz konusu kişilerin sahada görev yaptığı ve acil ihtiyaçlar nedeniyle bu yöntemin kullanıldığı cevabını aldığını söyledi.İkinci borcun da iki veya üç hafta içinde geri ödenmesi üzerine Haluk Levent'e güven duyduğunu belirtti.Güner'in ifadesine göre Haluk Levent, Ağustos 2023'te Ankara'da Ahbap Derneği öncülüğünde büyük bir teknoloji parkı kurulacağını söyledi.Projeyi bir hayırsever iş insanının üstlendiğini ve yaklaşık 3 milyon dolar bağış yapacağını ileri süren Levent'in, söz konusu kişinin parasının vergi sorunu nedeniyle geçici olarak bloke edildiğini anlattığı iddia edildi.Levent'in, derneğin proje için çeşitli taahhütlerde bulunduğunu, bunların yerine getirilememesi hâlinde davalar açılacağını ve Ahbap'ın itibarının zarar göreceğini söyleyerek Güner'den 3 milyon dolar istediği öne sürüldü.Güner, bu kadar parasının bulunmadığını söylemesine rağmen Haluk Levent'in uzun süre ısrar ettiğini anlattı.Daha önceki borçların zamanında geri ödenmesi nedeniyle güvenerek, Levent'in WhatsApp üzerinden gönderdiği farklı kişilere ait IBAN numaralarına yaklaşık 1 milyon dolar karşılığı Türk lirası gönderdiğini ifade etti.Güner, Levent'in bağışın dernek hesabına geleceğini ancak kendisinden alınan paranın borç olması nedeniyle şahıs hesaplarına gönderilmesini istediğini söyledi.Bir ay geçmesine rağmen ilk 1 milyon dolarlık borcun geri ödenmediğini belirten Güner, Haluk Levent'in kendisine çeşitli gerekçeler sunduğunu anlattı.Levent'in, borcu yaklaşık üç ay sonra ödeyebileceğini söylemesine rağmen yeni borç taleplerinde bulunduğunu öne süren Güner, kendisine sağlık ve aile sorunlarına ilişkin acıma duygusu uyandıran hikâyeler anlatıldığını ifade etti.Güner, daha önce verdiği 1 milyon doların üzerine farklı kalemlerde toplam 570 bin dolar karşılığı Türk lirası daha gönderdiğini söyledi.Ece Güner, Haluk Levent'e verdiği toplam borcun 1 milyon 570 bin dolara ulaştığını belirtti.Bu borca ilişkin Levent'in imzasının bulunduğunu söylediği bir tutanak hazırladıklarını anlatan Güner, söz konusu belgeyi soruşturma dosyasına sunduğunu ifade etti.Güner, yaklaşık bir yıl süren girişimlerin ardından borcun dolar karşılığının tamamına yakınının, farklı hesaplardan parça parça Türk lirası olarak ödendiğini savundu.Borçların uzun süre ödenmemesi üzerine avukat olan dayısı Togay Ülkü'nün devreye girdiğini belirten Güner, Haluk Levent'e hukuki yollara başvurulacağının bildirildiğini anlattı.Bu görüşmenin ardından ödemelerin parça parça başladığını söyleyen Güner, 2024 yılının yaz aylarına doğru alacağının büyük bölümünü tahsil ettiğini belirtti. Buna rağmen tüm borcun eksiksiz ödenmediğini de ifade etti.MASAK raporuna göre Ece Güner'in hesaplarından Zafer Yay'ın hesaplarına üç işlemde toplam 21 milyon 20 bin lira gönderildiği belirtildi.Güner, Zafer Yay'ı şahsen tanımadığını, yalnızca Haluk Levent'in kendisine verdiği IBAN numaralarından birinin sahibi olarak ismini hatırladığını söyledi.Paraların kendi mesleki kazançlarından ve yıllar içinde oluşturduğu birikimlerden geldiğini savunan Güner, paranın Haluk Levent tarafından nerede kullanıldığını bilmediğini ifade etti.MASAK incelemesinde Ece Güner'den Emrah Gödeliner'e sekiz işlemde 47 milyon 904 bin 876 lira gönderildiği, Gödeliner'den Güner'e ise 13 işlemde 63 milyon 980 bin 950 lira aktarıldığı kaydedildi.Güner, Emrah Gödeliner'i de tanımadığını ve söz konusu hesabın Haluk Levent tarafından kendisine bildirildiğini savundu. Karşılıklı para hareketlerinin, Levent'e verdiği borçlar ve bunların geri ödenmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.MASAK kayıtlarında Yeliz Kaya'dan Ece Güner'e iki işlemde toplam 10 milyon 800 bin lira gönderildiği, Güner'den Kaya'ya ise 4 milyon 633 bin lira aktarıldığı belirtildi. Güner, Yeliz Kaya'yı şahsen tanımadığını, yalnızca Haluk Levent'in gönderdiği hesap sahiplerinden biri olarak bildiğini ifade etti.Zafer Yay, Emrah Gödeliner ve Yeliz Kaya üzerinden gerçekleşen para giriş ve çıkışları toplandığında, rakamların Haluk Levent'e verdiği borcun Türk lirası karşılığıyla büyük ölçüde örtüşeceğini savundu. Aradaki farkın kur değişiminden kaynaklandığını öne sürdü.Ece Güner, farklı kişilere ait hesaplara gönderdiği paraların tamamının Haluk Levent'in talebi ile aktarıldığını söyledi. Buna karşılık söz konusu paraların gerçekten deprem bölgesinde, teknoloji parkı projesinde veya başka bir faaliyette kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.Güner'in “Ben borç paraları Haluk Levent'in belirttiği kişilerin hesabına gönderdim ancak Haluk Levent'in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum” şeklindeki beyanı, soruşturmanın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.Ece Güner, Ahbap Derneğinin faaliyetlerine yalnızca bağışçı olarak katıldığını ve hiçbir yönetim görevinin bulunmadığını savundu. Kendisinin mağdur olduğunu ileri süren Güner, “İyi kalpliliğimin ve yardımseverliğimin suistimal edildiğini düşünüyorum” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada banka hareketleri, borç tutanakları, transfer açıklamaları ve diğer şüphelilerin beyanlarının birlikte incelendiği öğrenildi.