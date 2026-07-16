Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme! Avukat Ece Günder Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek bağışlarının usulsüz kullanımı, şahsi hesaplara aktarılması, para aklama ve Dernekler Kanunu'na muhalefet iddiaları soruşturuluyor.Soruşturmada deprem bağışları başta olmak üzere dernek adına toplanan paraların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı, yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ve bazı hesaplar üzerinden yasal bahis oynandığı iddiaları yer alıyor.Soruşturma kapsamında, Haluk Levent başta olmak üzere birden fazla dalga halinde gözaltılar gerçekleştirildi.Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüphelilerden 14'ü tutuklandı.Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner de yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, teknik takip ve aramalar önemli rol oynadı.- Dernek hesaplarından şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildi.- Bazı şahsi hesaplar üzerinden yüz milyonlarca liralık yasal bahis işlemleri yapıldığı ve yüksek tutarlı kayıplar yaşandığı öne sürüldü.- Dernek çalışanlarına ait hesaplar arasında ve avukat Ece Güner ile bu isimler arasında milyonlarca liralık para transferleri belirlendi.Ekipler, dernek genel merkezinde ve şüpheli adreslerinde arama yaptı.Dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senetlere el konuldu.Haluk Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor.Tutuklananlar arasında bulunan Avukat Ece Güner'in ise Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı ve Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanları arasında yer aldığı belirtildi.Soruşturmada adı, dernek çalışanları ile arasındaki yüksek tutarlı para transferleri nedeniyle geçen Güner'in hesaplarından çalışanlara ve tersine milyonlarca liralık hareketler kaydedildi.Öte yandan Ece Güner'in verdiği ifade ortaya çıktı.Güner, Ahbap Derneğinin ve Haluk Levent'in avukatlığını hiçbir zaman yapmadığını, Haluk Levent'in isteği üzerine kendisine borç para gönderdiğini belirtti.İlk olarak Ahbap Derneği hakkında bildiklerini anlatan Güner, şunları kaydetti:'Ben Ahbap Derneği'nin basından bildiğim kadarıyla bir yardım kuruluşu olduğunu biliyorum. Ben bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum.Bunun dışında ameliyat ve tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlarda yapmıştım. Bunların tamamını sosyal medyadan görerek yaptım. Kimseyle bir yakınlık kurmadım.Kimse bizzat yanıma gelip bağış istemedi. Ben Ahbap Derneği'nin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim sadece Haluk Levent'i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum.Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen 'IBAN' numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap Derneği'nin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum.'Haluk Levent'in kendisinden borç istemek için İstinye Park'ta bulunan ofisine geldiğini söyleyen Güner, borç isteme olayını şöyle anlattı:'Haluk Levent'in benle görüşmesini çok istememiştim. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent, elinde bir çiçek buketiyle Levent'e bulunan ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı.Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye Park'tan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakdim vardı. Kendisi bu dönemde 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla parayı yolladım.Haluk Levent bana dediği tarihte borcunu, parayı yollamış olduğum hesap sahibi kişiler üzerinden tekrar bana borcunu ödedi.Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını tekrardan iki haftalık borç olarak aynı benzer bedeli, benden transfer olarak istedi.Ben de aynı şekilde bana Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim.Ben Haluk Levent'e niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi.Bu yollamış olduğum tutarı da iki-üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim zaten güvenimi kazandı.'Haluk Levent'e toplamda 1,5 milyon dolar borç verdiğini, tamamını olmasa da büyük kısmını geri aldığını belirten Güner, Levent ile olan borç ilişkisini şu şekilde anlattı:'İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Ben de daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta Haluk Levet'in bana 'WhatsApp' üzerinden yollamış olduğu başka bir şahıslara ait 'IBAN' numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını, açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim.Yukarıda teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap Derneği'ne bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi.Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti.Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Bana bahaneler sundu, bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı.Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı.Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç-beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine kendisinin bana vermiş olduğu 'IBAN'lara toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım.Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık.Ben Haluk Levent'e vermiş olduğum bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey yine bana vermiş olduğu 'IBAN'lar üzerinden açıklamasında borç iade olarak dolar kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak karşılığını bana geriye ödedi.Ben bu Haluk Levent'e imzalatmış olduğum tutanakları avukatların eşliğinde tarafınıza savcılığa gönderilmek üzere sunuyorum. Ben bu vermiş olduğum ve sürüncemede kalan borçları alabilmek için avukat olan dayım Togay Ülkü devreye girdi ve Haluk Levent'le borcunu ödemezse hukuki yollara başvuracağımızı söyledikten sonra kendisi bana borçlarını peyderpey ödemeye başladı. 2024 yılı yaz ayları gibi benim borçlarımın tamamına yakınının dolar karşılığını TL olarak ödedi.'MASAK raporunda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya yaptığı para transferleri sorulan Ece Güner, şu yanıtı verdi:'Yukarıdaki soruda da cevapladığım üzere ben Yeliz Kaya isimli şahsı şahsen tanımam Haluk Levent'in benden borç para istemesi sebebi ile benim parayı göndermem için kendisinin bana vermiş olduğu ve 'IBAN' numaralarından birinin sahibi olduğunu hatırlıyorum.Benim Yeliz Kaya isimli şahsın 'IBAN'ına bu paraları gönderme sebebim Haluk Levent'in benden borç para istemesidir. Bunların tamamını yukarıdaki soruda cevapladım.Göndermiş olduğum paraların kaynağı olarak bu paralar benim yıllarca yaptığım birikimlerinden kaynaklanan mesleki kazançlarımdır. Benim elimde bulunan 2020 yılı dahil olmak üzere gelir beyannamelerimin tamamını tarafınıza sunuyorum.Geçmişte avukatlar arasında vergi rekortmeni olduğuma dair listeleri ve vergi dairelerinin vermiş olduğu tebrik yazılarını da ifademe ek olarak sunuyorum. Ben borç paraları Haluk Levent'in belirttiği kişilerin hesabına gönderdim ancak; Haluk Levent'in bu paraları nerede kullandığını bilmiyorum.'Derneğin de Haluk Levent'in de avukatlığını yapmadığını belirten Ece Güner, şu ifadeleri kullandı:'Ben Ahbap Derneği'nde hiçbir şekilde hiçbir kademesinde bir görevde bulunmadım. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım. Yukarıda da belirttiğim gibi ben sadece sosyal medya üzerinden ilan edilen 'IBAN' numaralarından yardımlarda bulundum.'