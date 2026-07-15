Saldırı Planında Akılalmaz Pazarlık! Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Eşinme Eylem Hazırlığı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CİMER'e yapılan ihbar üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik örgüt bağlantılı 'ses getirecek bir eylem' hazırlığında oldukları tespit edilen Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı tutuklanmıştı. Soruşturmada şüphelilerin hedefe ilişkin keşif yaptığı, adres ve güzergâh çalışması yürüttüğü, operasyonlarda ise ruhsatsız silahlar ile 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirilmişti.İhbarcı, Güngören'de gittiği bir iş yerinde 4 şahsın kendi aralarında yaptığı konuşmaları duyduğunu söyledi. Bu şahısların takma ad kullanan ve çok sayıda suç kaydı olan insanlar olduğunu ifade eden ihbarcı, 'Yurt dışına bilet aldıklarını konuşuyorlardı. O sırada Elif Gülşah Gürlek ismini zikrettiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın soy ismi Gürlek olduğu için dikkatimi çekti. Elif Gülşah Gürlek'in, Akın Gürlek'in eşi olduğunu öğrenince ihbarda bulundum' demişti.Sabah'ın haberine göre; ihbarı yapan kişinin ifadesinin detaylarına ulaştı. Soruşturma çerçevesinde şahsa canlı teşhis işlemi yaptırıldı. İhbarcı, Yavuz Canbaş'ın telefonunda görüntülü olarak konuştuğu kişinin Uğur Yılmaz olduğunu teşhis etti. İfadesinin devamında, 'Yavuz isimli şahsın görüşme esnasında Elif Gülşah Gürlek'e yönelik düzenlenecek saldırı ile alakalı Uğur'dan 250 bin TL para talep etti. Uğur, 'İş bittikten sonra 1.5 milyon TL vereceğim. Para hazır ben de' demişti' şeklinde anlatımda bulunduğu ortaya çıktı.Tutuklanan şüpheli Uğur Yılmaz, emniyetteki ifadesinde 'Elif Gülşah Gürlek'e şahsa suikast girişimi benzeri bir olay gerçekleştirilmek isteniliyor ama benim bu olaylarla hiçbir alakam yoktur. Ben böyle bir eylem hazırlığında bulunmadım' dedi. İhbar tarafından teşhis edilmesine ise 'Çevremde beni kıskanan ve zarar görmemi isteyen insanlar var.' savunmasını yaptı.