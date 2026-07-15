İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ'DAN YENİ POLİSLERE 15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz'un devlet ve millet açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yıldız, genç polislerle gerçekleştirdiği buluşmada hem mesleki sorumluluklara hem de kamu hizmeti bilincine vurgu yaptı. Programda yeni polislerle tek tek ilgilenen Yıldız'ın samimi görüntüleri dikkat çekti.Göreve yeni başlayan emniyet mensuplarına hitaben konuşan Yıldız, polislik mesleğinin yalnızca güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda adalet ve vicdan ekseninde millete hizmet etmek anlamına geldiğini belirtti.'Unutmayın, pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Allah yardımcınız olsun.'15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde gerçekleştirilen buluşma, genç polislerin meslek hayatlarına anlamlı bir başlangıç yapmaları açısından sembolik önem taşırken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.