Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de '15 Temmuz Anma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar, sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, 15 Temmuz'da yedikleri sillenin intikamını almak için ellerinden geleni yapıyorlar.Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete düşmeyeceğiz.Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye, enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır.Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır