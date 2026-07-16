Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu! 25 Kişi Gözaltına Alındı

Toplum sağlığını zehirleyen ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile kullanıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele, sanat ve cemiyet hayatına uzandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ünlü ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ve/veya bu amaçla yer temin ettiği yönünde makul şüpheyi destekleyen çok güçlü delillere ulaşıldı.Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, aralarında sanatçı, oyuncu, yapımcı, iş insanı, sosyal medya fenomeni, model ve işletmecilerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında; gözaltı ve arama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, biyolojik örnekler alınarak gerekli incelemelerin yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri amacıyla 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimatı verdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçilen ve kamuoyunda deprem etkisi yaratan soruşturma dosyasındaki şüpheliler ve sıfatları şu şekilde:1. Akın Altan: Cenk Çöteli ile birlikte Şişko Perihan isimli meyhanenin ortağı olarak tanınmaktadır.2. Asude Mercan: Hakkında uyuşturucu madde temin ettiği ve fuhşa aracılık ettiği yönünde ihbar bulunduğu belirtilmektedir.3. Ateş İnce: Kamuoyunda yapımcı, medya yöneticisi ve iş insanı olarak tanınmaktadır.4. Aybüke Albere: Kamuoyunda Türk pop ve indie pop sanatçısı, şarkıcı ve söz yazarı olarak tanınmaktadır.5. Ayşe Nur Balcı: Kamuoyunda model, stil danışmanı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınmakta; “İşte Benim Stilim” programıyla bilinmektedir.6. Buğra Balkaya: Kamuoyunda influencer ve sosyal medya fenomeni olarak tanınmaktadır.7. Burak Çelik: Kamuoyunda oyuncu olarak tanınmakta olup hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönünde ihbar bulunduğu belirtilmektedir.8. Büşra Tatar (Canbaz): Kamuoyunda Büşra Canbaz olarak tanınmakta, 2015 Miss Model of Turkey birinciliği bulunmakta ve modellik yapmaktadır.9. Cenk Çöteli: Akın Altan ile birlikte Şişko Perihan isimli meyhanenin ortağı olarak tanınmaktadır.10. Feyza Cihan: Yeni Nesil Meyhane isimli iş yerinin sahibi olarak bilinmektedir.11. Gökhan Şafak: Hazal Eylem İpek Şafak'ın eşi olup kamuoyunda iş insanı olarak bilinmektedir.12. Hazal Eylem İpek Şafak: Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi olup kamuoyunda gazeteci, televizyon sunucusu ve yapımcı olarak tanınmakta; Gazete Magazin'in sahibi olduğu bilinmektedir.13. Hilal Zeynep Hedbe: Kamuoyunda işletmeci olarak tanınmaktadır.14. İlyas Yalçıntaş: Kamuoyunda şarkıcı olarak tanınmakta olup hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönünde ihbar bulunduğu belirtilmektedir.15. İrem Haznedar: Kamuoyunda sosyal medya fenomeni ve model olarak tanınmaktadır.16. Kübra Altay: Kamuoyunda Boop Alaçatı ve Roop Alaçatı isimli işletmelerin işletmecisi olarak tanınmaktadır.17. Mehmet Fatih Aksoy: Kamuoyunda yapımcı olarak bilinmekte olup Medyapım isimli şirketin kurucusudur.18. Melis Selçukoğlu: Kamuoyunda ünlü isimlere yakınlığıyla tanınmakta olup Türkiye Jokey Kulübüne bağlı yarış atlarının bulunduğu belirtilmektedir.19. Oğuz Alp Güler: Kamuoyunda iş insanı olarak tanınmaktadır.20. Orhan Yıldız: Kamuoyunda menajer olarak tanınmakta; Ece Seçkin ve Aybüke Albere'nin menajerliğini yaptığı belirtilmektedir.21. Öner Faruk Işık: Komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olarak tanınmaktadır.22. Sıla Gençoğlu: Kamuoyunda şarkıcı Sıla olarak tanınmaktadır.23. Şefik Ömer Dolman: Kamuoyunda DJ ve influencer olarak tanınmaktadır.24. Ümit Aslan: Kamuoyunda iş insanı olarak tanınmaktadır.25. Volkan Büyükhanlı: Kamuoyunda iş insanı olarak tanınmakta olup Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu dev uyuşturucu soruşturmasının, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı azami ölçüde gözetilerek, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.