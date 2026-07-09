Altın Sert düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD - İran arasındaki çatışmalar ve FED'in faiz artırımı sinyali vermesiyle altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 4.058,78 dolarSatış: 4.059,67 dolarAlış: 5.572,75 TLSatış: 5.765,68 TLAlış: 39.143,84 TLSatış: 39.143,84 TLAlış: 39.850 TLSatış: 40.120 TLAlış: 19.505,15 TLSatış: 19.997,21 TLAlış: 9.787,79 TLSatış: 10.002,84 TLAlış: 6.117,21 TLSatış: 6.118,15 TL