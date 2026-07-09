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Beyaz Gazete
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Altın Sert düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarında 3 gündür süren kayıp serisi devam ediyor.

Ekleme: 9.07.2026 - 11:03 Güncelleme: 9.07.2026 - 11:06 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Sert düşüşte! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD - İran arasındaki çatışmalar ve FED'in faiz artırımı sinyali vermesiyle altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.058,78 dolar
Satış: 4.059,67 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.572,75 TL
Satış: 5.765,68 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 39.143,84 TL
Satış: 39.143,84 TL

TAM ALTIN

Alış: 39.850 TL
Satış: 40.120 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.505,15 TL
Satış: 19.997,21 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.787,79 TL
Satış: 10.002,84 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6.117,21 TL
Satış: 6.118,15 TL