Gözler Kızıldeniz'de! İran-Husiler Hattına İlişkin Yeni İddia

ABD ile İran arasında şiddetlenen çatışmaların Babülmendep Boğazı'na da sıçrayabileceği iddia edildi.İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İranlı yetkililerin ABD'nin İran'ın enerji altyapısına muhtemel saldırıları halinde Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'deki petrol ticareti rotalarını kapatma çağrısında bulunduğunu kaydetti.Reuters'a konuşan adı açıklanmayan kaynaklar, söz konusu planın İran liderliği içinde görüşüldüğünü ve mesajın İran yanlısı Husilere iletildiğini ifade etti.Kaynaklar, mesajın nasıl iletildiğine yönelik herhangi bir ayrıntı vermezken durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafına yaptığı tehditle bağlantılı olup olmadığı da belirtilmedi.Husilere yakın bir kaynak, Yemen'de bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu temsilcilerinin Babülmendep Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin nihai kararı vereceğini söyledi.Husilere yakın başka bir kaynak ise Babülmendep Boğazı'nda deniz taşımacılığına yönelik saldırılar için hazırlıkların tamamladığını vurguladı.Kaynak, Husilerin Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Aden Körfezi yakınlarındaki yüksek kesimlere füze ve insansız hava araçları konuşlandırarak saldırıları başlatmak için emir beklediğini savundu.Kızıldeniz'in deniz taşımacılığına kapatılmasının küresel ticaret ve dünya piyasalarında büyük bir etki oluşturacağı öngörülüyor.İngiltere merkezli küresel risk analiz ve stratejik danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft'tan Orta Doğu bölgesi risk analiz uzmanı Torbjorn Solvedt, Yemen ile Suudi Arabistan arasında yakın zamanda yükselen gerilime değindi.Solvedt, bu gelişmelerin kötü bir zamanda geldiğinin altını çizerek, 'Çatışmaların şiddetlenmesi ve Kızıldeniz ihracat altyapısı ile deniz taşımacılığına sıçraması bölgede petrol ihracatı için tek önemli alternatif güzergahı tehdit edecektir' ifadelerini kullandı.Çeşitli kaynaklara göre Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere veya limanlara yönelik muhtemel saldırıları Orta Doğu'nun petrol ihracatında kullanılan iki ana güzergahta aynı anda aksaklık yaşanmasına neden olabilir.Bu durumun hem enerji krizinde yeni bir cephe açabileceği hem de İran ile ABD arasındaki çatışmaları çok daha geniş kapsamlı bir hale getirebileceği düşünülüyor.Riyad yönetimine yakın yerel kaynaklar, Suudi Arabistan'ın İran ve Husilerden kaynaklanan tehditleri son derece ciddiye aldığını belirterek Riyad'ın Husilerin Kızıldeniz'de İran ile yakın iş birliği içinde hareket ettiğinin farkında olduğunu öne sürdü.Bir başka yerel kaynak da Tahran yönetiminin küresel enerji fiyatlarını yükselterek ABD üzerinde baskı kurmayı hedeflediğini değerlendirdi.Kaynak, 'İran stratejisi' olarak nitelendirdiği çerçevede Tahran'ın Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki petrol ihracatını hedef almayı planladığını savundu.Ayrıca Babülmendep Boğazı'nın kapatılmasının zor olmayacağını savunarak, 'Elinde ateşli silah bulunan herkes deniz taşımacılığını durdurabilir. Sevkiyatları engellemek için gelişmiş füze sistemlerine ihtiyacınız yok' şeklinde konuştu.Husiler, 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını hedef alan saldırılar düzenlemiş, bu kapsamda İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen gemiler hedef alınırken İsrail ile doğrudan bağlantısı bulunmayan bazı gemilerin de saldırılardan etkilendiği bildirilmişti.Saldırıların ardından birçok büyük deniz taşımacılığı şirketi güvenlik endişeleri nedeniyle Kızıldeniz rotası yerine Afrika kıtasının güneyini dolaşan daha uzun ve maliyetli güzergahları kullanmayı tercih etmişti.