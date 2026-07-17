Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Haluk Levent, gözaltına alındı.Deprem zamanı vatandaşların yaptığı bağışların hesabını veremeyen Haluk Levent, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Levent'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar, vatandaşın parasının kumara gittiğini de ortaya koydu.Bu gelişmelerin akabinde bugün yeni bir detay daha gündeme geldi.'Ahbap Derneği' adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik soruşturma genişliyor.6 Şubat depremleri sonrasında kurucusu olduğu platformlar üzerinden yardım çalışmaları koordine eden internet yayıncısı ve sunucu Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı işlemi uygulandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem dönemi faaliyetleri ve bağış toplama süreçlerine ilişkin incelemeler kapsamında Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Uğur, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Polis ekiplerinin Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedilen Oğuzhan Uğur'un evinde arama yaptığı öğrenildi.Ahbap Derneği'ne yönelik bilirkişi incelemesi kararının ardından sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada süreçle ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:“Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”