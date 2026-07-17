Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyunda tepki gören Oğuzhan Uğur'un Mali Şube ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Haluk Levent, gözaltına alındı.
Deprem zamanı vatandaşların yaptığı bağışların hesabını veremeyen Haluk Levent, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Levent'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar, vatandaşın parasının kumara gittiğini de ortaya koydu.
Bu gelişmelerin akabinde bugün yeni bir detay daha gündeme geldi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
'Ahbap Derneği' adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik soruşturma genişliyor.
OĞUZHAN UĞUR GÖZALTINDA
6 Şubat depremleri sonrasında kurucusu olduğu platformlar üzerinden yardım çalışmaları koordine eden internet yayıncısı ve sunucu Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
İFADESİ ALINACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem dönemi faaliyetleri ve bağış toplama süreçlerine ilişkin incelemeler kapsamında Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Uğur, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
VİNDE ARAMA YAPILDI
Polis ekiplerinin Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedilen Oğuzhan Uğur'un evinde arama yaptığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Ahbap Derneği'ne yönelik bilirkişi incelemesi kararının ardından sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada süreçle ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:
'KENDİ ADIMA DERSİMİ ALDIM'
“Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”