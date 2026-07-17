Akın Gürlek Paylaştı! 19 Şüpheliye Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Türkiye'de futbolun temizliği, yasa dışı bahis ve maç manipülasyonu ile mücadele uzun yıllardır devam eden öncelikli konulardan biri.Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Adalet, İçişleri Bakanlıkları ve ilgili kurumlar çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.Özellikle profesyonel liglerdeki kulüp yöneticileri, hakemler ve futbolcuları kapsayan geniş soruşturmalar, gündemdeki yerini koruyor.Bu çerçevede bahis platformu verileri ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sıkça kullanılıyor ve eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor.İstanbul başsavcı vekili Osman Sağlam, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası'ndan sonra bahis operasyonlarının devam edeceğini duyurmuştu.Osman Sağlam, Dünya Kupası sonrasında operasyonların devam edeceğini belirterek "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek." sözlerini kullandı."Ahlak sorununu aşmak için ülkemizin bu mücadeleyi vermesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Sağlam, "Asıl problem Türk sporunda bahis problemi değil ahlak problemi." vurgusu yaptı.Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamayla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen önemli bir soruşturmanın detaylarını paylaştı.Güçlü koordinasyon içinde sürdürülen mücadelede, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suç gelirleriyle kararlı bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitler yapıldığını belirtti.19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır.2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."