Özgür Özel CHP’den Ayrılıyor! Kritik Tarih Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim zirveye ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri dönmesi ile parti içinde yaşanan bölünme iyice kendini belli etmeye başladı.Genel Merkez'in Olağanüsü Kurultay talebine 'tedbir kararı' nedeniyle karşı çıkması sonrası Özgür Özel ve ekibi, yeni parti çalışmalarını hızlandırdı. Her fırsatta 'Yeni bir yol bulacağız' mesajı ile CHP'den istifa sinyalleri veren Özgür Özel'in yol haritası da şekillenmeye başladı.AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında paylaştığı kulis bilgilerine göre Özgür Özel'in salı günü yapılacak grup toplantısında CHP'den istifa edeceği iddiası ortaya atıldı. İlter Yeşiltaş, 'Özgür Özel'in yol haritası artık belli oldu. Özel önümüzdeki hafta salı günü CHP'de son grup toplantısını gerçekleştirecek ve yeni partiye yönelik en net mesajlarını verecek. O grup toplantısı aynı zamanda son toplantısı olacak ve Özel'in bir veda konuşması yapması da bekleniyor.Özel toplantıda yeni parti açıklaması yapacak. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. Özel ve arkadaşları Yargıtay'dan mutlak butlan ile ilgili bir karar bekliyordu. Karar çıkmaması halinde yeni parti için ilk adımlarını atması bekleniyor. Az bir süre kaldı. Bu nedenle de Özel yoluna yeni parti ile devam edecek. Özel ve onunla birlikte hareket eden isimler CHP'den istifa edecek' bilgisini paylaştı.Özgür Özel ile birlikte 80 vekilin daha CHP'den istifa ederek yeni partiye katılacağını açıklayan İlter Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı: Özgür Özel cephesi ilk etapta 80 vekilin kendileriyle hareket edeceğini söylüyor. 80 vekil yeni partiye geçer değerlendirmesi yapılıyor.Parti kurulduktan sonra sayının artabileceği değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise vekillerin büyük bölümünün CHP'de kalacağını savunuyor ve '40-60 civarı belki Özel ile hareket eder' deniyor. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte bu rakamları net olarak göreceğiz.