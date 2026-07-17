Babala TV Hesabına Yurt Dışından Yüklü Miktarda Döviz! MASAK'a Şüpheli İşlem Bildirimi

AHBAP Derneği’ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan; Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

AHBAP Derneği'ne yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.AHBAP Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Bir dönem söz konusu dernek adına para topladığı iddia edilen Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu ve gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, adreslerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından aramalar yapıldı.Oğuzhan Uğur'un 'gerçek faydalanıcısı' olduğu Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.Soruşturma kapsamında; Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli düzenlenen ilk operasyonla gözaltına alınmıştı.Çalışmaların devamında dokuz kişi daha yakalanmıştı. 25 şüpheliden aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 şüpheli ise 'Adli Kontrol' tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bir kişi de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin gözaltına alındığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.