Faili Meçhul Dosya Aydınlanıyor! Soruşturmada 19 Kişi Tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde hayatını kaybetmesi sonrası dosya, yıllar sonra yeniden açıldı.Dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi sonrası 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Bu kişilerden 25'i gözaltına alındı, diğer 4 kişiden 2'sinin cezaevinde bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu belirtildi.Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlamaları yöneltildi.Harekete geçen polis; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Soruşturma kapsamında da bu sabah yeni bir gelişme daha yaşandı.Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 27 kişiden 19'u, tutuklanarak cezaevine gönderildi.8 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.Soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilenlerden cezaevinde bulunan 2 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettikleri tespit edilen Aydın Özsıcak ve Davut Uçum adlı FETÖ hükümlüsü eski TSK mensupları olduğu öğrenildi.Ayrıca gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ kapsamında ihraç edilmiş ve haklarında FETÖ kapsamında adli süreçler başlatılmış eski asker ve polisler de bulunuyor.Gözaltına alınanlardan birinin de adı daha önce de soruşturmayla ilgili iddialarda geçen, FETÖ kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski pilot Ali Armağan olduğu öğrenildi.Ailenin avukatlarınca daha önce adli süreçle ilgili sunulan bir dilekçede, olayın hemen öncesinde, Ali Armağan'ın pilotluğunu yapmakta olduğu tespit edilen bir jetin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopteri takip ettiğinden şüphelenildiği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:'Takip eden jetin pilotunun Ali Armağan adında bir pilot olduğu, Bu pilotun FETÖ/ PYD örgütüne mensup olduğundan yargılandığı Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile 152 kez telefon görüşmesinin bulunduğu, Adil Öksüz'ün evindeki kitaplarda eşinin parmak izi bulunduğu gözetildiğinde, Adil Öksüz ile yakın görüşme içerisinde olduğu ve bu pilotun yönetimindeki askeri jetin hem Çağlayancerit'e gelirken hem de kalktıktan sonra helikopteri takip ettiği anlaşılmaktadır.Bu hususun detaylandırılarak araştırılmasını, Ali Armağan'ın olay günü ve öncesinde hem telsiz üzerinden hem de telefon üzerinden kimlerle temasta bulunduğu, kalkış iznini kimin verdiği ile detay araştırma yapılmasını talep ediyoruz.'Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada, 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu.Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı.Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.