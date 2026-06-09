Altın fiyatları bugün ne kadar?

Birikimlerini altın cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş ve Kapalıçarşı yatırımcısı, haftanın ikinci işlem gününe ekran başında başladı. Hafta başında yaşanan sert düşüşlerin ardından, Orta Doğu eksenindeki sıcak savaş ortamının yerini kırılgan bir ateşkese bırakması piyasalardaki panik havasını biraz olsun dağıttı. Ancak emtia piyasaları asıl büyük kırılmayı bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarıyla yaşayacak.Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı güne yüzde 0,04 gibi çok sınırlı bir yükselişle başlayarak 4 bin 332 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki seansta emtialar, son iki aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirmişti.ABD'de Ağustos vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,1'lik hafif bir değer kaybı izleniyor ve kontratlar 4 bin 358,80 dolardan alıcı buluyor. ONS tarafındaki bu sıkışık seyir, yurt içindeki gram altın fiyatlarının da agresif yükselmesini engelliyor.Alış: 6.430,36 TLSatış: 6.431,30 TLAlış: 10.547,00 TLSatış: 10.627,00 TLAlış: 42.025,00 TLSatış: 42.411,00 TLAlış: 21.097,00 TLSatış: 21.224,00 TL