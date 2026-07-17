HALUK LEVENT DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN BAHİS YAZIŞMALARI!

Soruşturma dosyasına göre, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında gerçekleşen ve bahis detayı içeren WhatsApp yazışmalarının incelemeye alındığı belirtildi. Söz konusu yazışmaların, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor.Dosyada yer aldığı belirtilen yazışmaların içeriği ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik, dün noterde işlem yaparken yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 190 milyon 270 bin TL kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine yer verildi.