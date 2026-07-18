Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İfade: “Hesaplarımı Haluk Levent’in Talimatıyla Kullandım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Alper Çelik'in beyanları dosyada yeni bir başlık açtı.Yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında bulunduğunu belirten Çelik, 2017 yılında Ahbap Derneği'nin kuruluş sürecinde yer aldığını, ancak 2021 yılında dernekten ayrıldığını söyledi. Çelik, derneğin mali işleyişine ilişkin bilgisinin bulunmadığını savunurken, kendi banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda kullanıldığını söyledi.Çelik ifadesinde, “Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım” diyerek para transferlerinin kendisinin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini öne sürdü. Banka hesaplarından bahis sitelerine, borsa platformlarına ve çeşitli kişilere para gönderildiğini belirten Çelik, bu işlemlerin Haluk Levent'in yönlendirmesiyle yapıldığını savundu.Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz şekilde yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi.Rapora göre Çelik'in hesaplarında yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemi ile binlerce havale/EFT hareketi tespit edildi. Para transferlerinin açıklamalarında “borç”, “borç iadesi”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi.Çelik ise bu açıklamaları Haluk Levent'e sorduğunu, kendisine söz konusu paraların arkadaşlarından alınan borçlar olduğunun söylendiğini ifade etti. Çelik, gelen paraların bir kısmının bahis, borsa ve çeşitli borç ödemelerinde kullanıldığını söyledi.İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri de bahis iddiaları oldu. Alper Çelik, kendi adına açılan bahis hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi.Çelik, bazı bahis platformlarına para yatırdığını, kuponların ise Haluk Levent'in talimatıyla oynandığını söyledi. Dosyada yer alan MASAK tespitlerine göre bir şans oyunları firmasına yapılan para giriş-çıkışlarında yüksek tutarlı hareketlilik bulunduğu, ilgili firma ile yapılan görüşmede milyonlarca liralık kupon oynandığının anlaşıldığı belirtildi.Çelik, bu işlemlerle ilgili olarak “Parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım, oynanan bahislerin hepsi ona aitti” şeklinde beyan verdi.Çelik, ifadesinde zaman zaman Kapalıçarşı'ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL aldığını, daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını anlattı. Söz konusu paraların kaynağını bilmediğini söyleyen Çelik, paraların bir bölümünün borsa ve bahis işlemlerinde, kalanının ise çeşitli ödemelerde kullanıldığını ifade etti.Ayrıca Merit Kıbrıs Turizm Limited isimli firmaya yapılan para transferleri de Çelik'e soruldu. Çelik, Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiğinde kendisinden bu hesaba para yatırmasını istediğini, paranın hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyledi.Soruşturma dosyasına yansıyan tape kayıtlarında ise Ahbap Derneği, fatura, eğitim paketi ve bazı kişiler arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin görüşmeler yer aldı.Çelik, bu görüşmelere ilişkin beyanında, “Kunduz Eğitim” üzerinden okullara ve dershanelere yönelik bir eğitim paketi projesinin Ahbap Derneği ile iş birliği halinde özellikle deprem bölgelerinde uygulanmak istendiğini anlattı. Tarafların Haluk Levent ile görüştüğünü, ancak daha sonra anlaşmazlık yaşandığını söyledi.Çelik, fatura görüşmelerinin de bu eğitim paketi kapsamında kesilecek faturalarla ilgili olduğunu belirtti.Alper Çelik, hem emniyet hem savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de maddi ve manevi olarak mağdur olduğunu savunan Çelik, tüm işlemleri Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını beyan etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, şüpheli ifadeleri ve dijital materyal incelemeleri birlikte değerlendiriliyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.