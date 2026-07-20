Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 37°CAz bulutluİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık