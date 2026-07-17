Yediemin Otoparkında Milyarlık Vurgun! Yapay Zeka İle Sahte Rapor Yapmışlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yediemin otoparkları ve araç depoları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere yönelik ihbarlar ve teknik takipler üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, İstanbul merkezli Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ İllerinde yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında şebekenin yöneticileri olduğu tespit edilen Ö.T., O.T, Y.K., B.T.ve İ.A.'nın aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yediemin otoparklarına bırakılan bazı araçların motor, kapı ve çeşitli mekanik parçalarını sökerek sattıkları, daha sonra eksik parçalarla araçları ihale sürecine dahil ettiklerini belirledi.Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin hırsızlar sırasında izledikleri yöntemde ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ilk yöntemde Yediemin otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.Şüphelilerin izledikleri ikinci yöntemde ise uzun süredir Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin, motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobilin değerinin 10'da bir fiyatına satın aldıkları, ellerindeki parçaları geri takarak araçların 3.şahıslara gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ihalede otomobili alamama durumunda bu defa aynı parçaları alan kişiye sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı ihalelerde ise hasarlı olmayan araçları yapay zekayla sahte bilirkişi raporları hazırladıkları, araçları hasarlı gibi ucuza satın aldıkları belirtildi.Oto hırsızlık çetesi üyelerin ayrıca sahiplerinin vergi borcu nedeniyle satılamayan araçlarında satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Araç sahibinin başka işleri nedeniyle haciz konan araçları satmak için akıl almaz bir plan işleten şüphelilerin önce bu kişiyi sözde kendilerine borçlandırdıkları öğrenildi. Yasa gereği Şahıs alacaklarının Devletin alacaklarının önüne geçme maddesini istismar eden şüphelilerin sözde alacaklarına karşılık otomobilin haciz edip, aracı 3. şâhıslara sattıkları komisyonlarını düştükten sonra otomobilin parasını eski sahibine verdikleri öğrenildi.Bu yöntemle devletin vergi borcunu tahsil etmesini engelleyen şüphelilere müşteri olan Hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda işadamının da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin şu ana kadar bu yöntemleri kullanarak yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili Masak incelemesinin sürdüğünü raporun hazırlanmasının ardından gerçek vurgun rakamının ortaya çıkacağı öğrenildi.Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında oldukça rahat olan şüphelilerin bazı konuşmalarında para lazım olduğu zaman 'Şu anda nakit yok. Oradan birkaç radyatör sökün paraya çevirin' gibi talimatlar verdikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 71 ayrı Nitelikli dolandırıcılık, İhaleye fesat karıştırmak, Resmi Belgede sahtecilik, Güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla Anadolu Adliyesine sevk edildiler.