Adalet Bakanı Akın Gürlek Talimat Vermişti! 20 Yıllık Bakkal Cinayeti Çözüldü

Olay 2006'da Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Türkmen'in, işlettiği bakkal dükkanında kanlar içinde cenazesi bulundu. O dönem yapılan soruşturmada sonuç çıkmadı ve dosya faili meçhul olarak kaldı.Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla açılan faili meçhul dosyaların içinde Türkmen'in dosyası da vardı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri; dosyayı tekrar açtı. Olay günü cinayet mahallindeki 5 kişinin kimliklerini tespit etti.İsimlerin belirlenmesinin ardından İstanbul, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 2'si kadın 4 şüpheli bu kentlerde yakalandı. Bir şüphelinin ise Antalya'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.