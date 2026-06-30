1 Temmuz'da Yeni Dönem! Türkiye'de Devreye Girecek

1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor.Günlük yaşamdan alışveriş alışkanlıklarına, tüketici haklarından farklı sektörlere kadar pek çok alanda yürürlüğe girecek düzenlemeler, vatandaşların hayatında önemli değişikliklere neden olacak.Uzun süredir hazırlıkları süren uygulamalar yarından itibaren resmen devreye alınırken, yeni kuralların neleri değiştireceği merak konusu oldu.İşte, yeni uygulamalar...Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak.Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde 'Depozito İade' logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek.Vatandaşlar, uygun ambalajları makinelerde teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.Yarın yürürlüğe girecek düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hasar, tazminat ve değer kaybı süreçleri yeniden şekillenecek.Araçlarda oluşan değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.Ayrıca sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama esasları güncellendi.Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.Yeme-içme sektöründe de yeni bir uygulama başlıyor. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini açık şekilde paylaşacak.Düzenleme ilk etapta zincir restoranlarda zorunlu olacak. Diğer restoranlar 31 Aralık 2026'ya kadar, kafeler ise 2027 yılı sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlayacak.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki koruma ürünlerine yönelik B-Reçete Sistemi'nin, 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını ifade etti.Söz konusu sistemle sadece bitkisel üretim yapan üreticilerin bitki koruma ürünlerine erişebileceğini aktaran Yumaklı, böylece, sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanımın mümkün olacağını ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabileceğini anlattı.2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçme zorunluluğu bulunuyor.Ciroya bakılmaksızın e-Fatura ve e-Arşiv kullanması zorunlu sektörler arasında akaryakıt şirketleri, sigara ve alkol üreticileri, e-ticaret işletmeleri, gayrimenkul ve araç alım-satım firmaları, SGK sözleşmeli hastaneler, oteller, sebze-meyve tüccarları, elektrikli araç şarj firmaları, maden ruhsatı sahipleri, demir-çelik ve şeker üreticileri ile gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler yer alıyor.e-Fatura zorunluluğuna uymayan işletmelere kesilen özel usulsüzlük cezalarının yıllık üst sınırı 2026 yılı için 17 milyon lira.