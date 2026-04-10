Sigara Yasağı Düzenlemesi Genişliyor! İşte Yeni Detaylar

Sigara ile mücadele her alanda sürerken Türkiye, 'dumansız' bir hava sahası için yeni önlemler almaya hazırlanıyor.Bu kapsamda da Meclis'in gündemine yeni bir konu daha gelecek.Dumansız hava sahasının genişletilmesi kapsamında da gündeme gelen yeni sigara yasaklarının detayları belli oldu.AK Parti tarafından hazırlanan yasa taslağında sona gelindi.- Artık restoranların açık alanlarında da sigara içilmeyecek ve buna dikkat etmeyen işletmelere de ceza kesilecek.- Yakın zamanda Meclis'e sunulacak olan yasa taslağına göre sigara içenler için ayrılan bölümlere yiyecek-içecek servisi de yapılmayacak.Bu konuda kurallar net sınırlarla çizilecek.- İbadethane, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek.- Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.- Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar gri alanda kalan bazı mekanlar net şekilde kapalı alan kapsamına alınacak.- Üstü açılıp kapanabilen tenteli alanlar ile kış bahçeleri artık sigara içilebilen alanlar arasında yer almayacak.- Her türlü nargile, sigara, elektronik sigara sıvı ve kimyasal içerenler de dahil olmak üzere, ısıtılmış tütün gibi ürünlerin tamamı tütün ürünü olarak kabul edilecek.- Çocukların tütün ürünlerine ulaşmasını engellemek için nakit parayla tütün ürünü satılamayacak.- tütün ürünü satanlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, işletmelerin tütün ürünü satış belgeleri iptal edilecek.-Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak.- Yasak alanlarda sigara içenlere şu an uygulanan bin 764 TL para cezası, 5 bin liraya yükselecek.19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye, dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.