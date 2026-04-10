Trump'tan İran'a Hürmüz Tepkisi! 'Aramızdaki Anlaşmaya Aykırı'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımlar yaptı.İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığına ilişkin haberleri değerlendiren Trump, 'İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur' ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimini hedef alan Trump, 'İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı' dedi.Bir başka paylaşımında da Wall Street Journal gazetesinin kendisinin 'İran'da zaferi vaktinden önce ilan ettiğini' yazdığını hatırlatan Trump, 'Bu, gerçek bir zaferdir ve bunda 'vaktinden önce' diyecek bir şey yoktur. Benim sayemde İran, asla nükleer silaha sahip olmayacak ve çok yakında İran'ın yardımı olsun ya da olmasın petrol akışının başladığını göreceksiniz. Benim için her iki seçenek de fark etmez' ifadelerini kullandı.Wall Street Journal'ın her zamanki gibi yazdıklarını geri almak zorunda kalacağını öne süren Trump, 'Her zaman eleştirmeye hazırlar ancak yanıldıklarında bunu asla kabul etmezler, ki bu da çoğu zaman yaşanır' dedi.