ABD’den Bankalara 'Yapay Zeka' Uyarısı! Yeni Model Siber Saldırı Riskini Artırabilir

ABD'de finans dünyasını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir uyarı geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu hafta bankacılık sektörünün önde gelen CEO'larıyla Washington'da acil bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ana gündemi, gelişmiş yapay zekâ modellerinin doğurabileceği yeni siber risklerdi. Özellikle de Anthropic tarafından geliştirilen “Mythos” isimli model, yetkililerin dikkatini çekmiş durumda.Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Anthropic, Mythos'un bazı kritik sistemlerde daha önce fark edilmemiş güvenlik açıklarını tespit edebileceğini düşünüyor. Hatta modelin, büyük işletim sistemleri ve yaygın kullanılan web tarayıcılarındaki zafiyetleri analiz ederek bunları istismar edebilecek bir kapasiteye sahip olabileceği değerlendiriliyor. İşte bu ihtimal, özellikle finans sektörü açısından ciddi bir risk olarak görülüyor. Çünkü bankacılık altyapıları hem dijital sistemlere hem de karmaşık yazılım ağlarına dayanıyor. Anthropic'in bu nedenle modelin geniş çaplı lansmanını şimdilik ertelediği belirtiliyor.Konuya yakın kaynaklara göre şirket, modelin potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak ABD'deki üst düzey kamu yetkililerini ve kritik sektör temsilcilerini lansman öncesinde bilgilendirdi. Bu kapsamda Anthropic'in, Mythos'un hem saldırı hem de savunma amaçlı siber yetenekleri hakkında ABD'li kurumlarla temas halinde olduğu ifade ediliyor.ABD Hazine Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda bankalara açık bir mesaj verildi: Yapay zekâ hızla gelişiyor ve bu teknolojinin siber saldırılarda kullanılması ihtimali artık çok daha gerçek. Yetkililer, özellikle Mythos ve benzeri yapay zekâ sistemlerinin oluşturabileceği risklere karşı bankaların farkındalığını artırmayı ve siber güvenlik altyapılarını güçlendirmelerini hedeflediklerini vurguladı.