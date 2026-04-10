Rüşvetten tutuklanan CHP'li Mustafa Bozbey’den Şok İfade! Tüm Suçu Yardımcısına Attı...

Sabah'ın haberine göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 31 Mart günü gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.Verdiği ifadede, dönemin Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiğini kabul eden Bozbey, '2019 seçimleri öncesinde Turgay Erdem'e verdiğim yetkilendirme sonrası, tek imza ile imzalanan ruhsat ve dosyalarda fazla emsal artışı verildiği tespit edilmişse bundan benim bilgim bulunmamaktadır.Mimari yada diğer proje ve ruhsatların, teknik elemanlar yerine bizzat başkan yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek olarak imzalanması hususunda bir bilgim ve talimatım yoktur' diyerek yardımcısı Erdem'i suçladı.Tutuklu Başkan yardımcısı Turgay Erdem ise verdiği ifadede, attığı imzalar karşılığında herhangi bir şekilde para almadığını iddia etti. Erdem ifadesinde, 'Verilen ruhsatlara tarafımdan tek imza atılması hususu doğrudur.Ancak bahse konu 2018'de verilen ilk yapı ruhsatı ve 2019'da verilen ikinci yapı ruhsatı arasında bahsedildiği şekilde emsal artışı varsa, tadilat projesi esnasında tek imza atmam nedeniyle gözümden kaçmış olabilir.Ancak bunun karşılığında para aldığı iddiaları çok ağır ithamlardır. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmamıştır' dedi.