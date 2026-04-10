Komşuda Büyük Yangı! Türk Füzeleri Gündemde

Yunanistan'ın Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayii yatırımlarına ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı.Ankara'nın Kıbrıs, Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de Mavi Vatan ilkesine uygun çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.Haberde bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaksavar füzeleri, karadan karaya füzeler ve mühimmat alanındaki füze kapasitesi güçlendirilirken diğer yandan ROKETSAN savunma şirketinin yeni altyapı ve üretim tesislerini hizmete açtığı dile getirildi.ROKETSAN'ın kritik füze ve silah sistemleri ile yeni tesislerin teslimatı için bir tören düzenlediği ifade edilen haberde TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemleri ile ÇAKIR ve SOM füzeleri ve MAM-T ve MAM-L gibi çeşitli mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği vurgulandı.Modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan SİPER sisteminin Rus S-400'lerine eşdeğer olduğu ifade edilen haberde İran savaşının yansımalarının SİPER gibi sistemlere olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği ve ROKETSAN'ın bu ihtiyaca anında karşılık verdiği dile getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan yeni teslimatların Çelik Kubbe'nin hızla gelişme noktasında olduğunu gösterdiği ifade edildi.'Komşunun' orduyu hızla güçlendirdiği bir dönemde Atina'nın ise çalkantılı iç siyasi durumla mücadele ettiği ifade edilerek seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın kendi kendine yeten tek partili bir hükümetin ortaya çıkarak silahlanma yarışında hızla karar alması gerektiği dile getirildi.Türkiye'nin savunma sanayii çalışmaları kapsamında ordusunun güçlendiği ifade edilen haberde Yunan ordusunun yeni duruma hazırlık yapması ve teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı.