Araç Sahiplerine Müjde! Akaryakıta Çifte İndirim

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,3 lira, benzinde ise 1,05 lira indirime gidildi. İşte 10 Nisan Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Petrol piyasalarında yaşanan düşüş, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı.10 Nisan itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında yapılan geri çekilme sonrası sürücüler, güncel pompa fiyatlarını merak etmeye başladı.Motorinde yaklaşık 1,3 lira, benzinde ise 1,05 liralık indirim uygulandı.Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Nisan Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları:Benzin: 62.18 TLMotorin: 72.43 TLLPG: 34.99 TLBenzin: 63.43 TLMotorin: 73.84 TLLPG: 34.79 TLBenzin: 63.15 TLMotorin: 73.56 TLLPG: 34.87 TLFiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.