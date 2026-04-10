İran'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı! Zaman Daralıyor

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Ateşkes kapsamında ABD'ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'a yönelik saldırıları devam eden İsrail'i uyardı.Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Zaman daralıyor' ifadelerini kullanarak Lübnan ve İran'ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD'ye sunulan 10 maddelik teklifin 1'inci maddesi olduğuna dikkat çekti.Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bunun kamuoyu önünde açıkça dile getirildiğini belirten Kalibaf, bu konunun inkar edilemez olduğunu ifade etti.Ateşkes ihlallerinin bedeli olduğunu ve güçlü yanıtlar verileceğini aktaran Kalibaf, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.