Erzurum’da Büyük Kayıp! 300 Bin Balık Telef Oldu

Erzurum'da bir balık üretim tesisinde yaşanan ihmal, genç bir girişimcinin hayallerini sekteye uğrattı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda yüz binlerce balığın telef olmasıyla büyük zarara uğrayan işletmeci, tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmeye çalışıyor.Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde, iddialara göre su deposuna yapılan hatalı klorlama sonucu havuzlardaki yaklaşık 300 bin yavru balık kısa sürede telef oldu. Olay, bölgede balık üretimi yapan işletmeler arasında da tedirginlik yarattı.Yaşanan toplu balık ölümleri nedeniyle ciddi maddi kayıp yaşayan tesis sahibi Muhammed Enes Çakmak'ın zararının yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu belirtiliyor. Genç girişimci, bu kaybın ardından ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade ediyor.Yaşananlara rağmen üretimi tamamen durdurmayan Çakmak, sınırlı imkânlarla tesisini yeniden ayağa kaldırmak için mücadele veriyor. Ancak destek eksikliği, toparlanma sürecini zorlaştırıyor.Yetkililere seslenen genç girişimci, hem uğradığı zararın karşılanmasını hem de benzer ihmallerin tekrar yaşanmaması için gerekli denetim ve önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Olay, bölgedeki diğer üreticiler için de dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıyor.