Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutluİZMİR: 25, Parçalı ve az bulutluKOCAELİ: 18, Parçalı ve az bulutluBURSA: 19, Parçalı ve az bulutluÇANAKKALE: 19, Parçalı ve az bulutluEDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutluSAKARYA: 18, Parçalı ve az bulutluA.KARAHİSAR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ: 27, Parçalı bulutluMUĞLA: 25, Parçalı bulutluADANA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY: 24, Parçalı bulutluÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutluESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutluKONYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU: 17, Parçalı bulutluDÜZCE: 18, Parçalı bulutluKASTAMONU: 19, Parçalı bulutluZONGULDAK: 13, Parçalı bulutluAMASYA: 21, Parçalı bulutluSAMSUN: 14, Parçalı bulutluTRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutluRİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutluERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA: 22, Parçalı bulutluVAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR: 23, Parçalı zamanla çok bulutluMARDİN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu