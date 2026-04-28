Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, kuzey kesimlerde ise 1 ilâ 3 derece azalacak. Beş bölgemizde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VE PUS VAR
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 19, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 25, Parçalı bulutlu
ADANA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 24, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 17, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 18, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 19, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 13, Parçalı bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı bulutlu
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu