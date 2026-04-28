Rus İşlemci Oyun Testinde Üzdü!

Rusya pazarında faaliyet gösteren Irtysh işlemcileri, uluslararası arenada henüz pek tanınmayan ancak teknolojik bağımsızlık hedefiyle geliştirilen çipler arasında yer alıyor.YouTube kanalı PRO Hi-Tech, 32 çekirdekli Irtysh C632 işlemcisinin oyun performansını Radeon RX 9600 XT ekran kartı eşliğinde The Witcher 3: Wild Hunt üzerinden test etti.Yapılan testlerde işlemci, modern ana akım rakiplerinin oldukça gerisinde bir performans sergiledi. Irtysh C632, oyunun düşük grafik ayarlarında 25 ile 38 FPS, ultra ayarlarda ise 22 ile 32 FPS arasında bir değer sundu.Irtysh serisi, Springboard Electronics tarafından Çinli Loongson firmasının LA664 mimarisi lisanslanarak geliştirildi ve birçok uzman tarafından Loongson 3C6000 serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak görülüyor.C664, C632 ve C616 modellerinden oluşan bu seri, 64 PCIe 4.0 hattı ve dört kanallı DDR4-3200 bellek desteği gibi özelliklerle dikkat çekiyor.Loongson'un LA664 çekirdekleri, kağıt üzerinde AMD Zen 3 ve Intel Ice Lake mimarileriyle benzer bir performans vadediyor. Rus firması, bu mimariyi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirerek yerel güvenlik modülleri gibi Rusya pazarına özel eklemeler yaptı.Test edilen sistemdeki düşük FPS değerleri, işlemcinin ciddi bir darboğaz yarattığını açıkça ortaya koyuyor. Radeon RX 9600 XT ekran kartı, güçlü bir işlemciyle eşleştirildiğinde The Witcher 3 oyununda 100 FPS'nin üzerine çıkabilirken, Irtysh C632 ile bu potansiyel kullanılamıyor.Bu durumun temel nedenlerinden biri, LoongArch mimarisinin Windows gibi yaygın x86 işletim sistemleriyle doğrudan uyumlu olmamasıdır. İşlemci, Linux tabanlı bir altyapıda Box64 ve Steam Proton gibi çeviri katmanları üzerinden çalışmak zorunda kaldığı için ciddi bir performans kaybı yaşıyor.Rusya, ABD yaptırımları nedeniyle Intel ve AMD gibi şirketlerin x86 tabanlı işlemcilerine erişemediği için Çinli Loongson teknolojisine yönelmiş durumda.