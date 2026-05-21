Sumud aktivistlerine işkence görüntüleri Tel Aviv’i birbirine düşürdü! ‘Bizi dünyaya rezil ettin’ diyerek Ben Gvir’e yüklendiler

Gazze ablukasını delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalenin ardından gözaltına alınan aktivistlere ait görüntüler İsrail'de siyasi krize neden oldu.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, elleri arkadan bağlı aktivistlerin önünde İsrail bayrağıyla dolaşarak çektiği videolar hem uluslararası tepki topladı hem de Tel Aviv yönetimi içinde sert çatışmayı tetikledi.Ben-Gvir'in yayınladığı görüntülerde aktivistlerin diz çöktürüldüğü, başlarının yere eğdirildiği ve güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.Bir aktivistin 'Özgür Filistin' diye bağırmasının ardından yere itilmesi insanlık dışı muameleyi gözler önüne serdi.Bakan Ben-Gvir videolarda, 'İsrail'e hoş geldiniz, burada ev sahibi biziz' ifadelerini kullanırken, aktivistlerle alay ederek uzun süre hapse atılmaları çağrısı yaptı.Görüntülerin dünya genelinde infiale yol açmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gvir'e açık şekilde tepki gösterdi.Netanyahu, önce skandal ifadelerle Sumud Filosu'na yönelik korsan müdahaleyi savundu. Daha sonra ise Ben Gvir'in işkence görüntülerini yayınlamasını eleştirerek, 'İsrail'in değerleri ve normlarıyla bağdaşmıyor' ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun açıklamasında dikkat çeken nokta, müdahalenin kendisinden çok görüntülerin yarattığı uluslararası baskıya odaklanması oldu.İsrail yönetimi aktivistlerin hızla sınır dışı edilmesini isterken, hükümet içinde esas rahatsızlığın görüntülerin servis edilmesi ve İsrail'in küresel ölçekte ağır eleştiri alması olduğu yorumları yapıldı.Krizin büyümesiyle birlikte İsrail hükümeti içinde karşılıklı suçlamalar başladı.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'i doğrudan hedef alarak yayımlanan görüntülerin ülkeye zarar verdiğini söyledi. Saar, 'Sen İsrail'in yüzü değilsin' diyerek Ben-Gvir'i kamuoyu önünde sert sözlerle hedef aldı.Ben-Gvir ise geri adım atmadı. İsrail Meclisi'nde yaptığı açıklamada Saar'ı 'teröristlere boyun eğmekle' suçladı. Herhangi bir özrün 'zayıflık ve teslimiyet' anlamına geleceğini savundu.İsrail'de yaşanan tartışma, hükümet ortakları arasındaki derin çatlağı gözler önüne sererken, tartışmanın merkezinde aktivistlere yönelik muamelenin kendisinden çok bunun kayda alınıp yayımlanmasının oluşturduğu diplomatik maliyetin yer alması dikkat çekti.İsrail'de faaliyet gösteren hukuk kuruluşları ise gözaltındaki aktivistlere sistematik kötü muamele uygulandığını açıkladı. Aktivistlerle görüşen avukatlar, bazı kişilerin plastik mermiyle vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.Filonun sözcülerinden biri ise, 'Eğer Avrupalı ve Amerikalı aktivistlere bunu yapıyorlarsa Filistinlilere neler yaptıklarını düşünün' diyerek görüntülerin İsrail'in yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi.Ben-Gvir'in yayımladığı görüntüler birçok ülkede diplomatik tepkiyle karşılandı. İngiltere, görüntülerin insan onurunu ihlal ettiğini belirterek İsrail'den açıklama istedi.İtalya, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve gözaltındaki İtalyanların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Kanada da İsrail büyükelçisinin çağrılması talimatı verdi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise görüntülerin İsrail hükümetinin 'şiddet yanlısı ve barbar zihniyetini' açıkça ortaya koyduğunu belirtti.Yunanistan da görüntüleri 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek resmi protesto verdi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, Avrupa Birliği'nden (AB), Ben-Gvir'in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basın toplantısındaki açıklamasında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik 'canavarca' muamele nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirdi.Albares, 'Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum.' dedi.Hamas ise yayınlanan görüntülerin 'aşağılama ve sadizmi' gösterdiğini belirtti.