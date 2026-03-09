  • USD: 44,00 - 44,08
Altından Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle değer kaybediyor. Artan jeopolitik risklerin endişesiyle altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Ekleme: 9.03.2026 - 09:33 Güncelleme: 9.03.2026 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Altından Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki pazartesi günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 5.088,69 TL
Satış: 5.089,53 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.788,41 TL
Satış: 6.829,20 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 47.775,00 TL
Satış: 48.134,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 47.811,39 TL
Satış: 48.747,81 TL

YARIM ALTIN

Alış: 23.949 TL
Satış: 24.165 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.974 TL
Satış: 12.086 TL

GRAM ALTIN

Alış: 7.213,27 TL
Satış: 7.214,40 TL