Altından Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki pazartesi günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları...Alış: 5.088,69 TLSatış: 5.089,53 TLAlış: 6.788,41 TLSatış: 6.829,20 TLAlış: 47.775,00 TLSatış: 48.134,00 TLAlış: 47.811,39 TLSatış: 48.747,81 TLAlış: 23.949 TLSatış: 24.165 TLAlış: 11.974 TLSatış: 12.086 TLAlış: 7.213,27 TLSatış: 7.214,40 TL