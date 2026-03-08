Osmangazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavga hızla büyüdü. Etraf savaş alanına dönerken kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da esnaf kavgası, boks ringini aratmadı...Sokak ortasında çıkan kavgaların adresi bu kez Osmangazi ilçesi oldu.Aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Taraflar sokak ortasında birbirine yumruklarla saldırırken kavga, adeta çevreyi savaş alanına çevirdi.Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Yaşanan arbede, kısa süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.