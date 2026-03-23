Trump Panik Modunda! ABD İran Savaşının Kontrolünü Kaybetti

İsrail ile birlikte İran'a saldıran ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dışarıdan ve içeriden gelen tepkiler giderek büyüyor. Trump'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması durumunda İran'ın enerji santrallerini 'yerle bir etme' tehdidinde bulunması ve enerji krizinin ABD başta olmak üzere bütün dünyayı etkilemeye başlamasının ardından muhalefetin dozu da sertleşiyor.Ameriklan Senato Dış İlişkiler Komitesinin önde gelen üyelerinden biri olan Chris Murphy, dördüncü haftasına giren ortak ABD-İsrail askeri operasyonunun gidişatını eleştiren ve sayıları giderek artan milletvekilleri arasında başı çekiyor.ABD-İsrail'in ortaklaşa yürüttüğü savaşın artık kontrolden çıktığını savunan Murphy, 'Operasyon kontrolsüz şekilde ilerliyor. Başkan Trump savaşın kontrolünü kaybetti. Panik modunda. Başkan Trump İran'a karşı yürütülen savaşın yönetiminde ciddi hatalar yapıyor' ifadelerini kullandı.Murphy daha önce de söz konusu askeri operasyonu 'Trump'ın çılgın savaşı' olarak nitelendirdi.Senatör, akaryakıt fiyatlarındaki sert artışın ardından operasyonun tüm ABD ekonomisini daraltmaya başladığını ifade etmiş ve 'İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli' diyerek tepkisini ortaya koymuştu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'İsrail zaten İran'a saldırı planladığı için ABD'nin de saldırdığı' yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Murphy, Trump yönetiminin İran'la savaşa 'İsrail istediği için' girdiğini belirterek 'İsrail üzerinde bizim etkimiz olmalı. İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli' diyerek Beyaz Saray'ı sert şeklinde eleştirmişti.ABD'nin İsrail'e silah satışlarını da sık sık eleştiren Murphy, 'Eğer Orta Doğu'da hayatlarımızı tehlikeye atacağımız zamanı bize İsrail dikte edebiliyorsa, neden onlara dünyanın en gelişmiş silahlarını satıyoruz? Bu bana mantıklı gelmiyor ama savaşa girme nedenimizin başka bir mantıklı açıklaması da yok' diyerek tepkisini dile getiriyor.