Yaşını Doğrulamayan Bilgisayar Kullanamayacak!

Kaliforniya Eyaleti, teknoloji dünyasında büyük ses getirecek yeni bir yasayı hayata geçiriyor. Ekim 2025'te Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve Dijital Yaş Doğrulama Yasası (AB 1043) olarak bilinen bu düzenleme, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Yasa kapsamında, işletim sistemi sağlayıcılarının hesap kurulumu sırasında kullanıcılardan yaş bilgilerini toplaması ve bu verileri gerçek zamanlı bir sistem aracılığıyla uygulama geliştiricilerine iletmesi zorunlu hale geliyor.Bu yeni düzenlemenin en dikkat çekici yanı, sistem sağlayıcısı tanımının son derece geniş tutulması. Yasa, işletim sistemi yazılımı geliştiren, lisanslayan veya kontrol eden herkesi kapsıyor. Bu durum, sadece Windows, macOS, Android ve iOS gibi devlerin değil, Linux dağıtımlarının ve Valve'ın SteamOS sisteminin de bu kurallara uyması gerektiği anlamına geliyor.AB 1043 yasasına göre, işletim sistemleri kullanıcıları belirli yaş gruplarına ayıran tutarlı bir sistem kurmak zorunda. Sistem; 13 yaş altı, 13-16 yaş arası, 16-18 yaş arası ve 18 yaş ve üzeri olmak üzere dört farklı kategori sunacak. Bir uygulama indirildiğinde veya başlatıldığında, talep eden geliştiriciye bu yaş kategorisi verisi anında aktarılacak.Yaş bilgisini alan uygulama geliştiricileri, yasalar önünde kullanıcının yaşını kesin olarak biliyor kabul edilecek. Bu gelişme, yaşa uygun içerik sunma konusundaki hukuki sorumluluğu tamamen uygulama geliştiricilerinin omuzlarına yüklüyor. Kurallara uymayanları ise ciddi cezalar bekliyor. İhmalden kaynaklanan ihlallerde etkilenen çocuk başına 2.500 dolar, kasıtlı ihlallerde ise 7.500 dolara kadar para cezası kesilecek.Kaliforniya'nın bu yasası, Teksas ve Utah gibi eyaletlerdeki benzer yasalardan önemli bir noktada ayrılıyor. Kullanıcılardan fotoğraflı kimlik yüklemeleri veya yüz tanıma sistemleri kullanmaları istenmiyor, sadece kendi beyanları esas alınıyor. Yasa tasarısını hazırlayan Buffy Wicks, bu tercihin anayasal sorunları ortadan kaldırdığını belirtiyor. Nitekim tasarı, meclis ve senatodan hiçbir ret oyu almadan tamamen oybirliğiyle geçti.Vali Newsom yasayı imzalamış olsa da bazı pratik endişelerini dile getirmekten çekinmedi. Oyun geliştiricileri ve yayın platformlarının, aynı aile üyeleri tarafından paylaşılan ortak hesaplar ve farklı cihazlarda kullanılan profillerin yaratacağı karmaşıklık konusundaki itirazlarına hak verdi. Bu nedenle, yasa 2027'de yürürlüğe girmeden önce meclisten bazı mantıklı değişiklikler yapmasını talep etti.