Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!

CHP'de uzun süredir devam eden kaos ortamı, Silivri'yi alternatif senaryolar üretmeye sevk ediyor. Partiyi sarsan son iddiaya göre İmamoğlu ve beraberindeki İstanbul oluşumu, Özgür Özel ve ekibi ile ilerleyen süreçte keskin bir ayrılık yaşanması halinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adaylığı için ön plana çıkarmayı istişare ediyor.Günaydın, uzun yıllardır Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerin başında geliyor.Buna ek olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile Gökhan Günaydın arasında da yeni bir krizin patlak verdiği ve aralarında büyük bir kopukluk olduğu öne sürülüyorGünaydın, partideki 'Mesut Özarslan krizi' üzerinden parti yönetimine 'özeleştiri' çağrısında bulunmuş, söz konusu ifadeler Özel tarafından kameralar önünde eleştirilmişti..Özgür Özel, 2023'te İmamoğlu'nun da bugün hala tartışma konusu olan büyük desteği ile genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.İmamoğlu'nun, Özel ve ekibi ile yaşanan fikir ayrılıklarında sık sık 2023'teki kurultaydaki etkisini hatırlattığı ve kendi desteğinin parti içerisindeki dengelerde ne kadar belirleyici olduğunu vurguladığı belirtiliyor.Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırtan, ardından da kapı isimliğine kendi adını eklettiren Özgür Özel'in, bugün önemli bir programla bir kez daha cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik güçlü sinyaller vermesi bekleniyor.Özel, bugün genel merkezde düzenlenecek etkinlikte, ülkeyi yönetmeye aday 350 partiliyi tek tek tanıtacak, ardından ortada kendisinin yer alacağı devasa büyüklükte bir toplu fotoğraf çektirecek.Özel'in kürsüde birtakım seçim vaatlerini de paylaşması bekleniyor.